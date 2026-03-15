Detaljan vodič za 98. dodelu Oskara: Evo gde i kada možete da pratite filmski događaj godine
Najveće holivudske zvezde okupiće se 15. marta na 98. dodeli nagrada Oskar. Svečana ceremonija, kojom Akademija filmskih umetnosti i nauke nagrađuje najbolja filmska ostvarenja protekle godine, održaće se u Dolbi teatru u Los Anđelesu. U nastavku donosimo sve što treba da znate o ovogodišnjoj dodeli Oskara.
Kada i gde gledati dodelu?
98. po redu dodela Oskara održaće se 15. marta. Prenos same ceremonije započinje u 19 sati po istočnoameričkom vremenu (ET), dok zvanični program s crvenog tepiha kreće pola sata ranije, u 18:30. Prema našem vremenu, ceremonija počinje u noći s nedelje na ponedeljak: penos crvenog tepiha počinje oko 00:30 sati (ponedeljak, 16. marta), a svečana dodela počinje u 01:00 sat ujutro (ponedeljak, 16. marta). RTS svake godine prenosi dodelu Oskara. Prenos dodele Oskara moći ćete uživo da pratite na našem blogu.
Ko je voditelj ceremonije?
Drugu godinu zaredom voditeljsku palicu preuzima Konan O'Brajen. Vest je objavljena nedugo nakon što je u martu 2025. vodio 97. dodelu, što mu je bio prvi voditeljski angažman na Oskarima.
"Jedini razlog zbog kog ću i sledeće godine voditi Oskare jeste taj što želim da čujem kako Ejdrijen Brodi završava svoj govor", našalio se komičar u saopštenju, aludirajući na rekordno dug, petominutni govor koji je glumac održao nakon što je prošle godine osvojio nagradu za najboljeg glumca.
"Konan je bio savršen voditelj", poručili su u zajedničkoj izjavi izvršni direktor Akademije Bil Kramer i predsednica Dženet Jang. "Vešto nas je sproveo kroz veče s puno humora, topline i poštovanja."
Ko su prezenteri?
Spisak slavnih imena koja će uručivati nagrade objavljivan je u nedeljama uoči svečanosti. Dosad su kao prezenteri potvrđeni Havijer Bardem, Kris Evans, Čejs Infiniti, Demi Mur, Kumail Nandžijani i Maja Rudolf.
Prema tradiciji, prošlogodišnji dobitnici u glumačkim kategorijama - Ejdrijen Brodi, Kiran Kalkin, Majki Medison i Zoi Saldana - vratiće se na scenu kako bi ove godine uručili nagrade svojim naslednicima.
Ko su nominovani?
U 24 kategorije nominovano je ukupno 20 glumaca i glumica. U kategoriji za najboljeg glavnog glumca takmiče se Majkl B. Džordan, Timoti Šalame, Leonardo Dikaprio, Itan Hon i Vagner Moura, dok su za najbolju glavnu glumicu nominovane Džesi Bakli, Ema Stoun, Kejt Hadson, Renate Reinsve i Rouz Bern.
Za najbolju sporednu glumicu nominovane su Vunmi Mosaku, El Faning, Inga Ibsdoter Lileas, Ejmi Madigan i Tejana Taylor. U konkurenciji za najboljeg sporednog glumca su Benisio del Toro, Džejkob Ilordi, Delroj Lindo, Šon Pen i Stelan Skarsgord.
Šalame je ušao u istoriju kao najmlađi glumac s tri nominacije za najboljeg glumca još od Marlona Branda 1954. godine.Film "Grešnici" takođe je ispisao istoriju s neverovatnih 16 nominacija, čime je postao najnominovaniji film svih vremena.
Za najprestižniju nagradu, onu za najbolji film, takmiči se deset naslova: "Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme", "One Battle After Another", "The Secret Agent", "Sentimental Value", "Sinners" i "Train Dreams".
Muzički nastupi
Za razliku od prošlogodišnje dodele, koja nije imala muzičkih nastupa, ove godine publika će moći da uživa u dvema izvedbama nominovanih za najbolju originalnu pesmu, piše The Hollywood Reporter. Reč je o pesmi "Golden" iz filma "KPop Demon Hunters", koju će izvesti Rei Ami, EJAE i Audrey Nuna iz grupe HUNTR/X, te pesmi "I Lied to You" iz filma "Grešnici", koju će otpevati Majls Katon.
Preostale tri nominovane pesme - "Dear Me" Dajane Voren iz filma "Diane Warren: Relentless", "Sweet Dreams of Joy" Nikolasa Pajka iz filma "Viva Verdi!" i "Train Dreams" Nika Kejva i Brajsa Desnera iz filma "Train Dreams" - biće predstavljene kroz posebno producirane isečke.
U pismu poslatom nominovanima, izvršni producenti Oskara Raž Kapur i Kejti Malan i producentica Terin Hard naveli su da će se svim kandidatima pristupiti s "jednakom pažnjom, narativnim fokusom i namerom kao i ostalim kategorijama nagrada".
Ipak, pojasnili su da su za izvedbe uživo odabrali pesme iz filmova "KPop Demon Hunters" i "Sinners" jer su one "odigrale ključnu ulogu u svom globalnom kulturnom uticaju i povezivanju s publikom ove godine".
(Kurir.rs/ Index.hr)
