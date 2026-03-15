Najveće holivudske zvezde okupiće se 15. marta na 98. dodeli nagrada Oskar. Svečana ceremonija, kojom Akademija filmskih umetnosti i nauke nagrađuje najbolja filmska ostvarenja protekle godine, održaće se u Dolbi teatru u Los Anđelesu. U nastavku donosimo sve što treba da znate o ovogodišnjoj dodeli Oskara.

Kada i gde gledati dodelu?

98. po redu dodela Oskara održaće se 15. marta. Prenos same ceremonije započinje u 19 sati po istočnoameričkom vremenu (ET), dok zvanični program s crvenog tepiha kreće pola sata ranije, u 18:30. Prema našem vremenu, ceremonija počinje u noći s nedelje na ponedeljak: penos crvenog tepiha počinje oko 00:30 sati (ponedeljak, 16. marta), a svečana dodela počinje u 01:00 sat ujutro (ponedeljak, 16. marta). RTS svake godine prenosi dodelu Oskara. Prenos dodele Oskara moći ćete uživo da pratite na našem blogu.

Oskar Foto: EPA Caroline Berhman

Ko je voditelj ceremonije?

Drugu godinu zaredom voditeljsku palicu preuzima Konan O'Brajen. Vest je objavljena nedugo nakon što je u martu 2025. vodio 97. dodelu, što mu je bio prvi voditeljski angažman na Oskarima.

"Jedini razlog zbog kog ću i sledeće godine voditi Oskare jeste taj što želim da čujem kako Ejdrijen Brodi završava svoj govor", našalio se komičar u saopštenju, aludirajući na rekordno dug, petominutni govor koji je glumac održao nakon što je prošle godine osvojio nagradu za najboljeg glumca.

Konan O’Brajan Foto: ABC / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

"Konan je bio savršen voditelj", poručili su u zajedničkoj izjavi izvršni direktor Akademije Bil Kramer i predsednica Dženet Jang. "Vešto nas je sproveo kroz veče s puno humora, topline i poštovanja."

Ko su prezenteri?

Spisak slavnih imena koja će uručivati nagrade objavljivan je u nedeljama uoči svečanosti. Dosad su kao prezenteri potvrđeni Havijer Bardem, Kris Evans, Čejs Infiniti, Demi Mur, Kumail Nandžijani i Maja Rudolf.

Timoti Šalame Foto: John Salangsang / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prema tradiciji, prošlogodišnji dobitnici u glumačkim kategorijama - Ejdrijen Brodi, Kiran Kalkin, Majki Medison i Zoi Saldana - vratiće se na scenu kako bi ove godine uručili nagrade svojim naslednicima.

Ko su nominovani?

U 24 kategorije nominovano je ukupno 20 glumaca i glumica. U kategoriji za najboljeg glavnog glumca takmiče se Majkl B. Džordan, Timoti Šalame, Leonardo Dikaprio, Itan Hon i Vagner Moura, dok su za najbolju glavnu glumicu nominovane Džesi Bakli, Ema Stoun, Kejt Hadson, Renate Reinsve i Rouz Bern.

Foto: CineStar Cinemas Srbija

Za najbolju sporednu glumicu nominovane su Vunmi Mosaku, El Faning, Inga Ibsdoter Lileas, Ejmi Madigan i Tejana Taylor. U konkurenciji za najboljeg sporednog glumca su Benisio del Toro, Džejkob Ilordi, Delroj Lindo, Šon Pen i Stelan Skarsgord.

Šalame je ušao u istoriju kao najmlađi glumac s tri nominacije za najboljeg glumca još od Marlona Branda 1954. godine.Film "Grešnici" takođe je ispisao istoriju s neverovatnih 16 nominacija, čime je postao najnominovaniji film svih vremena.

Za najprestižniju nagradu, onu za najbolji film, takmiči se deset naslova: "Bugonia", "F1", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme", "One Battle After Another", "The Secret Agent", "Sentimental Value", "Sinners" i "Train Dreams".

Muzički nastupi

Za razliku od prošlogodišnje dodele, koja nije imala muzičkih nastupa, ove godine publika će moći da uživa u dvema izvedbama nominovanih za najbolju originalnu pesmu, piše The Hollywood Reporter. Reč je o pesmi "Golden" iz filma "KPop Demon Hunters", koju će izvesti Rei Ami, EJAE i Audrey Nuna iz grupe HUNTR/X, te pesmi "I Lied to You" iz filma "Grešnici", koju će otpevati Majls Katon.

Preostale tri nominovane pesme - "Dear Me" Dajane Voren iz filma "Diane Warren: Relentless", "Sweet Dreams of Joy" Nikolasa Pajka iz filma "Viva Verdi!" i "Train Dreams" Nika Kejva i Brajsa Desnera iz filma "Train Dreams" - biće predstavljene kroz posebno producirane isečke.

U pismu poslatom nominovanima, izvršni producenti Oskara Raž Kapur i Kejti Malan i producentica Terin Hard naveli su da će se svim kandidatima pristupiti s "jednakom pažnjom, narativnim fokusom i namerom kao i ostalim kategorijama nagrada".

Ipak, pojasnili su da su za izvedbe uživo odabrali pesme iz filmova "KPop Demon Hunters" i "Sinners" jer su one "odigrale ključnu ulogu u svom globalnom kulturnom uticaju i povezivanju s publikom ove godine".

(Kurir.rs/ Index.hr)

Video: Ovako se Nina Seničar sprema za dodelu Oskara