Dodela Oskara ove godine održaće se 15. marta, a prenos na Prvom Programu RTS-a počinje u ponoć u noći između nedelje i ponedeljka, a gledaoce očekuje uživo emisija.

Kao uvod RTS će emitovati dva filma koji imaju po nekoliko nominacija: Sirat i Tajni agent (The Secret Agent) kao i četiri filma koji su bili kandidati ali nisu ušli među konačne nominacije: Franc (Franz), Mlade majke (Jeunes meres), Siroče (Arva) i Ljubav koja preostaje (The Love that Remains).

Takođe, tu je i jedan specijalan film – Najmračniji čas (The Darkest Hour) za koji je Gari Oldman dobio Oskara 2017. godine za glavnu mušku ulogu. Na programu je u subotu, 14. marta na RTS 1 u 22č.

Za njim sledi (u 00.30č) Sirat, španski kandidat za Oskara, nominovan u dve kategorije – za najbolji zvuk i za najbolji strani film, za koji je već dobio BAFTA nagradu.

Drugi program RTS-a

Na Drugom programu RTS-a očekuju nas četiri filma koji nisu ušli u konačne nominacije. Franz, biografski film o kultnom češkom piscu 20. veka, Francu Kafki, u režiji nagrađivane rediteljke Agnješke Holand koji prati Kafkin život od njegovog rođenja do prerane smrti na programu je u subotu, 14. marta u 15.50č. Za njim sledi Mlade majke, belgijsko-francusko ostvarenje koje prati priču o pet mladih majki koje žive u prihvatilištu i trude se da sebi i svojoj deci obezbede bolju budućnost uprkos teškoćama u sopstvenom odrastanju.

U nedelju, 15. marta u 16.35 publiku očekuje mađarski film Siroče. Nakon Mađarske revolucije 1956. godine, dečak koji je odrastao sa majkom i pričama o idealizovanom mrtvom ocu primoran je da se suoči sa sirovim čovekom koji tvrdi da je njegov pravi otac. Ostvarenjem Ljubav koja preostaje, koji se emituje nakon reprize ceremonije dodele Oskara u ponedeljak, 16. marta, završavamo ovaj produženi Oskar vikend.

98. ceremonija dodele Oskara održaće se u Dolbi teatru u Holivudu, a komičar Konan O'Brajen ponovo će biti voditelj drugi put zaredom, nakon što je dobio priznanja za vođenje prethodne godine