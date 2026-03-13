Ministar kulture Nikola Selaković predsedavao je danas sednicom Odbora za obnovu kulturno istorijskog nasleđa i podsticaj razvoja opštine Sremski Karlovci na kojoj su usvojeni izveštaji o radu za 2024-2025. kao i program i plan razvoja, odnosno realizacije aktivnosti u 2026.godini.

Ministar Selaković je naglasio da zahvaljujući ozbiljnoj podršci države, odnosno predsednika Republike koji je stao iza projekta donošenja leks specijalisa, Vlade Republike Srbije, Ministarstva finansija i Ministarstva kulture, značaj Odbora iz godine u godinu raste kao i sredstva koja se izdvajaju za realizaciju ozbiljnih projekata u Sremskim Karlovcima i da već sada nadilaze kadrovske kapacitete same opštine

zadužene za administrativno-tehničku podršku.

„Imajući u vidu značaj Karlovaca ne samo na kulturnom, već svakako i na duhovnom planu, naš zadatak je veoma jasan. Hoćemo zaista da preporodimo Karlovce i da pokažemo da jedno ovako malo mesto, može da postane jedna nova Sentandreja ili Sentandreja u Srbiji, dakle malo mesto koje u potpunosti može da živi od kulturnog turizma, samo je potrebno sadržaje koje Karlovci imaju unaprediti i uzdići na značajno viši nivo“, rekao je Selaković.

Precizirao je da je za 2026.godinu predviđena realizacija projekata vrednih 902 miliona dinara i istakao da su Sremski Karlovci posebni po svom kulturno- istorijskom nasleđu i bogatoj istoriji, naročito značajnoj za srpski narod ali i po tome što u ustavno-pravnom sistemu Republike Srbije predstavljaju jedinu opštinu koja ima leks specijalis.

„Došli smo da obiđemo prve tri završene fasade u okviru programa koji je utvrđivao ovaj Odbor, a to su fasade u Ulici Patrijarha Rajačića pod brojevima tri, pet i sedam. Za ovu 2026. godinu imamo bogatiji i sadržajniji program rada nego za bilo koju godinu

koja stoji za nama. U ovoj godini predviđena je realizacija projekata vrednih ukupno 902 miliona dinara. Ti projekti u Ulici Patrijarha Rajačića za koju nam je cilj da do kraja sledeće godine bude obnovljena kada je reč o fasadama, podrazumevaju ove godine

rekonstrukciju i revitalizaciju sa svim pratećim instalacijama“, rekao je Selaković i napomenuo da projekat predviđa izmeštanje instalacija u podzemlje i pretvaranje ove ulice u pešačku zonu.

Naglašavajući da je u Ulici Patrijarha Rajačića ove godine predviđena obnova fasada kuća pod brojevima dva i devet a da je za tu namenu Ministarstvo kulture opredelilo 56 miliona dinara, Selaković je dodao da je u planu nastavak obnove još četiri fasade u

toj ulici za šta je obezbeđeno dodatnih 100 miliona dinara.