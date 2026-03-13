Glumica Džesi Bakli dominira sezonom nagrada zahvaljujući moćnoj ulozi u filmu Hamnet, a mnogi je vide kao glavnu kandidatkinju za Oskara u kategoriji najbolje glumice na predstojećoj dodeli Oskara koja se održava u noći između 15. i 16. marta.

Pobede koje su je izdvojile

Bakli je osvojila  Zlatni globus, BAFTA nagradu,  kao i nagradu kritičata  za ulogu Agnes Šekspir, žene duboko povezane sa prirodom i supruge Vilijama Šekspira, koja se u 16. veku bori sa tugom, roditeljstvom i društvenim pritiscima.

Džesi Bakli, dobitnica nagrade za najbolju žensku glumicu u filmu „Hamnet“
Džesi Bakli niže nagrade za ulogu u filmu Hamnet

Zašto pobeda još nije sigurna

Iako se čini da Bakli nema konkurenciju, stručnjaci upozoravaju da nijedna pobeda na Oskarima nije zagarantovana. Faktori poput istorijskih trendova, preferencija članova Akademije i drugih iznenadnih okolnosti ponekad dovode do neočekivanih rezultata.

Film Hamnet je kritički hvaljen, ali i sam žanr, istorijski period i tema mogu igrati ulogu u glasovima članova Akademije. Zbog toga, iako je Džesi Bakli favoritkinja, finale još uvek nosi element neizvesnosti – što dodatno podgrejava rasprave među ljubiteljima filma.

HAMNET, foto Agata Grzybowska C 2025 FOCUS FEATURES 03.jpg
Film Hamnet

Ukratko, Džesi Bakli je pred vratima svog prvog Oskara, ali ljubitelji kinematografije i dalje drže dah do proglašenja pobednika.

Dodela Oskara ove godine održaće se 15. marta, a prenos na Prvom Programu RTS-a počinje u ponoć u noći između nedelje i ponedeljka, a gledaoce očekuje uživo emisija.

