Da li se slažete

Da li se slažete

Glumica Džesi Bakli dominira sezonom nagrada zahvaljujući moćnoj ulozi u filmu Hamnet, a mnogi je vide kao glavnu kandidatkinju za Oskara u kategoriji najbolje glumice na predstojećoj dodeli Oskara koja se održava u noći između 15. i 16. marta.

Pobede koje su je izdvojile

Bakli je osvojila Zlatni globus, BAFTA nagradu, kao i nagradu kritičata za ulogu Agnes Šekspir, žene duboko povezane sa prirodom i supruge Vilijama Šekspira, koja se u 16. veku bori sa tugom, roditeljstvom i društvenim pritiscima.

Džesi Bakli niže nagrade za ulogu u filmu Hamnet Foto: Ariana Ruiz / Zuma Press / Profimedia

Zašto pobeda još nije sigurna

Iako se čini da Bakli nema konkurenciju, stručnjaci upozoravaju da nijedna pobeda na Oskarima nije zagarantovana. Faktori poput istorijskih trendova, preferencija članova Akademije i drugih iznenadnih okolnosti ponekad dovode do neočekivanih rezultata.

Film Hamnet je kritički hvaljen, ali i sam žanr, istorijski period i tema mogu igrati ulogu u glasovima članova Akademije. Zbog toga, iako je Džesi Bakli favoritkinja, finale još uvek nosi element neizvesnosti – što dodatno podgrejava rasprave među ljubiteljima filma.

Film Hamnet Foto: Agata Grzibovska / FOCUS FEATURES

Ukratko, Džesi Bakli je pred vratima svog prvog Oskara, ali ljubitelji kinematografije i dalje drže dah do proglašenja pobednika.

Dodela Oskara ove godine održaće se 15. marta, a prenos na Prvom Programu RTS-a počinje u ponoć u noći između nedelje i ponedeljka, a gledaoce očekuje uživo emisija.