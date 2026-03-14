Slušaj vest

Pripreme za 98. dodelu Oskara Američke filmske akademije pretvorile su centar Los Angeles u gotovo neosvojivu tvrđavu.

Ispred čuvenog Dolbi Teatra tehničari privode kraju završne radove: postavljaju pozadinu za fotografisanje, podižu zaštitne ograde za publiku i pripremaju čuveni crveni tepih kojim će prošetati najveće zvezde današnje filmske industrije.

Radnici istovremeno sklapaju scenografiju i sa velikom pažnjom postavljaju ogromne replike zlatnih statua Oskara. Za potrebe ceremonije, čuveni Holivud Bulevar biće zatvoren za saobraćaj nekoliko dana i pretvoren u epicentar svetske pažnje.

Ovako izgledaju poslednje pripreme pred dodelu Oskara:

1/5 Vidi galeriju Poslednje pripreme pred 98. dodelu Oskara Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia

Oskar po prvi put i na strimingu

Ceremonija 98th Academy Awards biće održana u nedelju, a po prvi put publika će moći da je prati ne samo na televizijskoj mreži ABC već i putem striming servisa Hulu.

Ovogodišnji program vodiće popularni komičar i televizijski voditelj Konan O Brajan.

Pojačane bezbednosne mere

Ceremonija se ove godine održava uz izuzetno pojačane mere bezbednosti, u trenutku kada su globalne tenzije porasle zbog rata na Bliskom istoku.

Prema navodima američkih medija, vlasti u Los Angeles dodatno su ojačale obezbeđenje ne samo u glavnoj sali i zgradi, već i u širem području oko Dolby Theatre kako bi osigurale bezbednost zvanica i posetilaca tokom jednog od najpraćenijih događaja u svetu filma.