Ovako teku poslednje pripreme pred 98. dodelu Oskara: Sve je spremno za spektakl
Pripreme za 98. dodelu Oskara Američke filmske akademije pretvorile su centar Los Angeles u gotovo neosvojivu tvrđavu.
Ispred čuvenog Dolbi Teatra tehničari privode kraju završne radove: postavljaju pozadinu za fotografisanje, podižu zaštitne ograde za publiku i pripremaju čuveni crveni tepih kojim će prošetati najveće zvezde današnje filmske industrije.
Radnici istovremeno sklapaju scenografiju i sa velikom pažnjom postavljaju ogromne replike zlatnih statua Oskara. Za potrebe ceremonije, čuveni Holivud Bulevar biće zatvoren za saobraćaj nekoliko dana i pretvoren u epicentar svetske pažnje.
Ovako izgledaju poslednje pripreme pred dodelu Oskara:
Oskar po prvi put i na strimingu
Ceremonija 98th Academy Awards biće održana u nedelju, a po prvi put publika će moći da je prati ne samo na televizijskoj mreži ABC već i putem striming servisa Hulu.
Ovogodišnji program vodiće popularni komičar i televizijski voditelj Konan O Brajan.
Pojačane bezbednosne mere
Ceremonija se ove godine održava uz izuzetno pojačane mere bezbednosti, u trenutku kada su globalne tenzije porasle zbog rata na Bliskom istoku.
Prema navodima američkih medija, vlasti u Los Angeles dodatno su ojačale obezbeđenje ne samo u glavnoj sali i zgradi, već i u širem području oko Dolby Theatre kako bi osigurale bezbednost zvanica i posetilaca tokom jednog od najpraćenijih događaja u svetu filma.