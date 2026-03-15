Svake godine milioni gledalaca prate dodelu Oskara i glamur koji dolazi s najvažnijom filmskom večeri na svetu, ali retko se govori o samom mestu gde se sve odvija, impresivnom Dolbi teatru u srcu Holivuda.

Dodela Oskara svake godine okuplja najveće zvezde svetske filmske industrije, ali osim glamura na crvenom tepihu, mnoge zanima i mesto na kom se sve odvija. Reč je o Dolbi teatru u Holivudu, jednom od najpoznatijih pozorišno-događajnih prostora na svetu i zvaničnom domu Oskara već više od dve decenije.

Dolbi teatar se nalazi na poznatom Holivud bulevaru u Los Anđelesu, unutar kompleksa Ovation Hollywood. Dvorana može da primi oko 3.300 gledalaca, a projektovana je upravo za velike televizijske produkcije poput dodele Oskara.

Scena je jedna od najvećih u Sjedinjenim Američkim Državama – široka je oko 34 metra, dok joj dubina doseže gotovo 18 metara, što omogućuje spektakularne scenografije, orkestar i brojne izvođače koji svake godine učestvuju u ceremoniji.

Zanimljivo je da se pozorište prilikom otvaranja 2001. godine nije zvalo Dolbi teatar. Tada je nosilo ime Kodak teatar, po sponzoru Eastman Kodaku. Nakon finansijskih problema te kompanije, 2012. godine ime preuzima Dolby Laboratories, kompanija poznata po naprednim audio tehnologijama.

Od tada pozorište nosi ime Dolbi teatar i dodatno je opremljeno vrhunskim Dolbi zvučnim sistemima, uključujući tehnologije koje obezbeđuju izuzetan kvalitet zvuka tokom prenosa uživo.

Jedan od najupečatljivijih delova zgrade je veliko ceremonijalno stepenište koje vodi prema dvorani. Uz njega se nalaze stubovi na kojima su ispisani svi dosadašnji pobednici Oskara za najbolji film, čime prostor bukvalno postaje svojevrsna hronika filmske istorije.

Stepenice u Dolbi teatru Foto: Barry King / Alamy / Profimedia

Iako je najpoznatiji kao dom dodele Oskara od 2002. godine, Dolbi teatar tokom godine ugosti i brojne druge događaje. Tamo se održavaju koncerti svetskih zvezda, televizijske emisije, finala talent šou programa, filmske premijere i veliki korporativni događaji.

Holivudska staza slavnih Foto: Profimedia

Upravo zbog svoje veličine, tehničke opremljenosti i lokacije u srcu Holivuda, Dolbi teatar ostaje jedno od najvažnijih mesta svetske zabavne industrije – scena na kojoj se svake godine ispisuju nove stranice filmske istorije.

Inače, u ulici u kojoj se nalazi Dolbi teatar nalazi se i Holivudska staza slavnih, pločnik poznat po zvezdama s imenima slavnih lica.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

Video: Vil Smit ošamario Krisa Roka na dodeli Oskara