Dok milioni gledalaca širom sveta svake godine prate najglamuroznije filmsko veče, u centru pažnje uvek je isti simbol uspeha – zlatna statueta Oskara, najprestižnija nagrada koju filmska industrija može da dodeli.

Kad se svetla reflektora ugase, crveni tepih isprazni, a emocije dobitnika još uvek podrhtavaju u vazduhu, u njihovim rukama ostaje – zlatna statueta, Oskar. Najpoželjniji trofej filmske industrije i simbol vrhunca karijere o kom sanjaju glumci, redatelji, producenti i scenaristi širom sveta.

Međutim, koliko zapravo znamo o toj slavnoj statueti?

Šta znači?

Oskar zvanično nosi ime Academy Award of Merit, a njegov dizajn gotovo se nije promenio od 1929. godine. Prikazuje stilizovanog viteza koji drži krstaški mač, stojeći na filmskoj traci s pet krakova. Tih pet krakova simbolizuju pet izvornih grana Akademije filmskih umetnosti i nauke: glumce, reditelje, producente, tehničare i scenariste.

Statueta je visoka oko 34 centimetra i teška gotovo četiri kilograma. Izrađuje se od posebne metalne legure, a zatim se presvlači 24-karatnim zlatom. Iako joj materijalna vrednost nije astronomska, njena simbolička težina je nemerljiva.

Ko je osmislio Oskara?

Idejni tvorac statuete bio je Sedrik Gibons, legendarni art direktor studija MGM, dok je vajar Džordž Stenli njegov crtež pretvorio u trodimenzionalnu figuru. Prva dodela Oskara održana je 16. maja 1929. godine u hotelu "Hollywood Roosevelt", a tada je dodeljeno svega 15 statueta. Danas je ta ceremonija globalni spektakl koji prate milioni gledalaca.

Zašto se zove baš Oskar?

Zanimljivo je da naziv ''Oskar'' u početku nije bio zvanični. Statueta se prvobitno zvala jednostavno – Academy Award of Merit. Ime Oskar pojavilo se nekoliko godina kasnije, a postoji više verzija kako je nastalo.

Najpoznatija priča kaže da je Margaret Herik, tadašnja sekretarka Akademije, primetila kako je statueta podseća na njenog ujaka Oskara. Ime se svidelo novinarima i javnosti, pa je ubrzo postalo opšteprihvaćeno. Tek 1939. godine Akademija ga je i zvanično usvojila.

Kako nastaje jedan Oskar?

Proces izrade izuzetno je precizan i zahteva nedelje rada. Danas se koristi metoda ''gubitka voska'': najpre se izrađuje model u vosku, potom se oblik izliva u metal, polira do savršenstva i na kraju pozlaćuje. Svaki detalj mora da bude besprekoran – jer statueta koja završi u rukama pobednika mora da odražava savršenu izvedbu koju nagrađuje.

Tokom Drugog svetskog rata, zbog nestašice metala, Oskari su privremeno izrađivani od obojenog gipsa. Nakon rata, dobitnici su mogli da ih zamene za prave, metalne verzije.

Može li Oskar da se proda?

Možda zvuči neverovatno, ali dobitnici ne mogu jednostavno da prodaju svoju statuetu. Od 1951. godine važi pravilo prema kom vlasnik mora prvo da ponudi statuetu Akademiji za simboličan iznos od jednog dolara pre nego što sme da je proda. Time se čuva prestiž i kontrola nad najpoznatijim filmskim trofejem na svetu.

Oskar nije samo komad zlata na polici. On je potvrda profesionalnog vrhunca, priznanje kolega iz industrije i ulaznica u istoriju filma. Za mnoge dobitnike trenutak kada izgovore ''And the Oscar goes to…'' predstavlja ostvarenje sna koji su gradili decenijama.

Koliko realno vredi Oskar statueta?

Iako Oskar izgleda kao zlatni trofej od velikog bogatstva, njegova materijalna vrednost je znatno niža nego što većina misli.

Moderne Oskar statuete koštaju otprilike oko 400 do 1 000 američkih dolara da se naprave, uključujući bronzani/legurirani materijal i 24-karatno pozlaćivanje.

Sam materijal i izrada činili bi statuetu vrednom samo nekoliko stotina dolara ako biste mogli legalno da je kupite.

Prema pravilima Akademije, dobitnik Oskara ne sme da proda svoju statuetu, a da je prvo ne ponudi Akademiji za 1 američki dolar - i to važi i za naslednike.

Zbog toga mnoge Oskar statuete na otvorenom tržištu imaju formalnu vrednost od samo 1 dolara - uprkos simboličkom značaju.

