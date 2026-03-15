Večeras se u Los Anđelesu održava najvažnija noć u svetu kinematografije - dodela Oskara. Američka akademija nauka i filmskih umetnosti po 98. put dodeljuje prestižne zlatne statuete u 24 različite kategorije. Ovogodišnja ceremonija ulazi u istoriju uvođenjem nove takmičarske celine – za najbolji kasting, dok će publiku u Dolbi teatru drugu godinu zaredom zabavljati domaćin Konan O’Brajen. Dok se crveni tepih priprema, analitičari ukazuju na favorite koji bi večeras mogli da postave nezapamćene rekorde.

Glavni pretendenti na tron: "Grešnici" protiv "Bitaka"

Apsolutni rekorder po broju nominacija ove godine je ostvarenje "Grešnici" (Sinners), koje je sa trona skinulo legendarne naslove poput Titanika i La La Lenda, sakupivši više od 14 nominacija.

Ipak, put do glavne nagrade neće biti lak, jer mu je za petama politički triler Pola Tomasa Andersona pod nazivom „Bitka za bitkom“ (One Battle After Another). Ovaj film, u kojem briljiraju Leonardo Dikaprio i Tejana Tejlor, već je trijumfovao na nekoliko ključnih ceremonija pre Oskara. Iako je film „Hamnet“ dobio priznanje BAFTA za najbolje ostvarenje, trka se u Holivudu ipak svodi na duel između Andersona i Rajana Kuglera.

Skandal koji trese kategoriju najboljeg glumca

Dugo se verovalo da je Timoti Šalame siguran dobitnik za ulogu u filmu Marti Suprim (Marty Supreme), ali su se stvari drastično promenile. Njegovi nepromišljeni komentari o tome kako nikoga više nije briga za operu i balet izazvali su gnev umetničkih krugova, što ga je koštalo podrške glasača. Pored toga, analitičari poput Majkla Šulmana smatraju da je njegova kampanja, u kojoj je ključnu ulogu navodno igrala Kris Džener, delovala neiskreno.

Dok je Šalame pao na drugu poziciju, Majkl B. Džordan je nakon pobede na dodeli nagrada Udruženja glumaca postao favorit broj jedan sa više od 50 procenata šansi za pobedu. Ipak, mladi Šalame (29) je već postigao uspeh jer je postao najmlađi glumac sa tri nominacije, oborivši rekord koji je od 1954. godine držao Marlon Brando.

Džesi Bakli i povratak Šona Pena

U kategoriji najbolje glumice, sve oči su uprte u Irkinju Džesi Bakli. Njena uloga u filmu "Hamnet" donela joj je dominaciju tokom cele sezone, a ukoliko pobedi, postala bi prva žena iz Irske sa ovim priznanjem. S druge strane, u kategoriji sporednih uloga, Šon Pen je napravio veliki povratak. Iako nije prisustvovao dodelama BAFTA i Actor Awards, on je na oba mesta trijumfovao i sada mu se smeši treći Oskar u karijeri.

Kod sporednih glumica situacija je najneizvesnija. Glavna borba vodi se između tri dame: Tejane Tejlor, Vunmi Mosaku i veteranke Ejmi Madigan, koja je već trijumfovala na dodelama po izboru kritičara.

Istorijski uspeh Rajana Kuglera i Kloi Džao

Reditelj Rajan Kugler već je promenio istoriju kao prvi crni autor čiji je film postavio rekord po broju nominacija. Njegova saradnja sa suprugom Zajnat Kugler, koja je producentkinja filma, pokazala se kao dobitna kombinacija. S druge strane, Kloi Džao ima priliku da postane prva rediteljka u istoriji sa dva Oskara za režiju. Njen film "Hamnet" osigurao je osam nominacija, potvrdivši njen status vrhunske umetnice nakon uspeha filma "Zemlja nomada".

Dikaprio juri novi rekord

Leonardo Dikaprio večerašnju ceremoniju dočekuje kao rekorder po broju uloga u filmovima koji su nominovani za najbolje ostvarenje. Sa ukupno 12 takvih filmova, izjednačio se sa svojim mentorom Robertom de Nirom. Iako već ima jednu statuetu za film "Povratnik", pobeda za glavnu ulogu u Andersonovom trileru bila bi kruna njegove dosadašnje karijere.

(Kurir.rs/TheGuardian)

