Slušaj vest

Jedan od najzapaženijih trenutaka na Oskarima 2026 bilo je ponovno okupljanje glumačke ekipe iz filma „Deveruše“ (Bridesmaids). Rouz Birn, Kristen Vig, Maja Rudolf, Melisa Makarti i Eli Kemper pojavile su se zajedno na sceni, tačno 15 godina nakon što su igrale u komediji Pola Figa iz 2011. godine, koja je ostala upamćena kao jedan od najuspešnijih ženskih komičnih filmova moderne ere.

Šala o 1883. godini nasmejala salu

Pogledajte u galeirji fotografije glumica:

Zvezde filma „Deveruše" na sceni Oskara 2026 tokom zajedničkog nastupa i komičnog skeča

Kristen Vig se prva obratila publici i kroz šalu rekla da ne može da veruje da je prošlo već 15 godina, pa dodala da su, po njihovoj računici, film snimale još 1883. godine. Taj ton obeležio je ceo nastup, pošto su glumice zatim čitale šaljive „poruke“ navodno pristigle od poznatih ljudi iz publike. Prema izveštajima sa ceremonije, upravo je taj segment bio jedan od komičnih vrhunaca večeri.

Leonardo Dikaprio, Stelan Skarsgard i Benisio del Toro u centru fore

U duhovitom nizu poruka pominjani su Stelan Skarsgard, Leonardo Dikaprio, El Faning i Benisio del Toro. Rouz Birn je, između ostalog, pročitala poruku u kojoj joj se šaljivo poručuje da prestane da gleda Leonarda Dikaprija, jer mu je neprijatno. Melisa Makarti je zatim nastavila niz sa porukom koja navodno prvo deluje kao da je od El Faning, da bi se na kraju ispostavilo da je opet od Stelana Skarsgarda. Kristen Vig je dodatno pojačala utisak šalom da se njihov skeč predugo odužio i da Benisio del Toro smatra da je sve to moglo mnogo kraće.

Šala o „Hamnetu“ za kraj

Završnu poentu dala je Eli Kemper, koja je pročitala kratku poruku navodno potpisanu kao „klinac iz filma ‘Hamnet’ (Hamnet)“, u kojoj piše da je umoran, da hoće kući i da je program predugačak, a da nema pice. Upravo je taj završetak zaokružio skeč koji je publika dočekala sa velikim simpatijama

Zašto je ovo okupljanje bilo posebno

Okupljanje ekipe iz „Deveruša“ (Bridesmaids) imalo je i dodatnu simboliku, jer se navršilo 15 godina od filma koji je bio ogroman uspeh i kod publike i kod kritike.

Uživo prenos ceremonije dodele Oskara možete pratiti OVDE:

