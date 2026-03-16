Film „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another), u kojem glavnu ulogu igra Leonardo Dikaprio, bio je najveći pobednik 98. dodele Oskara. Ostvarenje je osvojilo ukupno šest nagrada, uključujući i onu najvažniju, za najbolji film.

Pored toga, Pol Tomas Anderson dobio je Oskare za najbolju režiju i najbolji adaptirani scenario, dok je Šon Pen nagrađen za najbolju mušku sporednu ulogu. Film je slavio i u kategorijama za montažu i kasting.

Film Jedna bitka za drugom proglašen je najboljim na ceremoniji dodele Oskara 2026 Foto: Supplied by LMK / imago stock&people / Profimedia

Film inspirisan Pinčonovim romanom

„Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another) je labavo zasnovan na romanu „Vineland“ Tomasa Pinčona. U središtu priče je Bob, bivši revolucionar, kojeg tumači Leonardo Dikaprio, a koji je primoran da se vrati u akciju kako bi spasao ćerku. U filmu značajnu ulogu ima i Čejs Infiniti, koja igra njegovu ćerku. Ostvarenje je na Oskare došlo sa ukupno 13 nominacija, a još tokom sezone nagrada važilo je za jednog od glavnih favorita.

Glavna trka večeri vodila se sa filmom „Grešnici“

Ekipa filma „Jedna bitka za drugom“ prima Oskara za najbolji film na dodeli Oskara 2026 u Los Anđelesu Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

Tokom cele večeri bilo je jasno da se glavna borba vodi između filmova „Jedna bitka za drugom“ (One Battle After Another) i „Grešnici“ (Sinners). Iako je „Grešnici“ imao rekordnih 16 nominacija, film Pola Tomasa Andersona na kraju je završio sa više osvojenih nagrada. „Grešnici“ je ipak imao veoma uspešno veče, sa četiri Oskara, uključujući nagradu za najboljeg glavnog glumca, koju je osvojio Majkl B. Džordan.

Kompletnu listu dobitnika Oskara možete pogledati OVDE:

Video: Skandal na dodeli Oskara