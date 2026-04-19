U Salonu Muzeja grada Beograda do 17. maja biće izložene skulpture i slike Mirsada Begića.  Izložba Između skulpture i slike: unutrašnja struktura Begićeve umetnosti gostovanje je galerije "Novak" iz Ljubljane i ima za cilj da otkrije Begićevo slikarstvo kao nerazdvojni deo njegovih vajarskih zamisli i dela.

Foto: Galerija Novak

Mirsad Begić je rođen 1953. godine u Glamoču. Diplomirao je na vajarskom odseku Akademije za likovnu umetnost i oblikovanje u Ljubljani, nastavio je studie u Zagrebu i u Londonu.

Više puta je nagrađivan a izlaže širom sveta. Živi u radi u Ljubljani.

Pogledajte slike Mirsada Begića:

Foto: Arhiv Galerije Novak, Galerija Novak

Slikarstvo kod Begića nije odmak od skulpture, već prostor u kojem se vajarska misao zgušnjava u boju i gest.

Upravo se u slikama otkriva intimni prostor umetnikovog stvaranja, sloj opusa sa izrazitim autorskim identitetom, koji spada među najdragocenije ravni njegovog dela.

Foto: Galerija Novak

Ako je skulptura polje trodimenzionalne napetosti, slika tu napetost kondenzuje u svom najčistijem obliku.

Begićeve figure nisu opis tela. One su arhetipske prisutnosti, sažeti nosioci iskustva, koji prevazilaze individualno i postaju univerzalni, piše u najavi izložbe koja će od 16. aprila biti otvorena za sve posetioce Salona Muzeja grada Beograda. Na otvaranju je govorila gradska sekretarka za kulturu i dr umetnosti Jelena Medaković.

Ulaz je, kao i za sve postavke u Salonu, slobodan.

