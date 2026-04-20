Na današnji dan, 20. aprila 1931. godine, rođen je jedan od najprepoznatljivijih glumaca srpskog glumišta – Branislav Ciga Milenković. Njegov talenat, harizma i autentičnost učinili su ga ikonom jugoslovenskog i srpskog filma i televizije.

Uloge koje se pamte

Milenković je tokom karijere ostvario brojne upečatljive uloge u filmovima i serijama kao što su Skupljači perja, Povratak otpisanih, Kako je propao rokenrol, Put oko sveta, kao i u seriji Muzikanti. Njegova gluma bila je uverljiva, često prožeta toplinom i humorom običnog čoveka.

Vidi galeriju Branislav Milenković Ciga

Jedna od zanimljivijih, ali danas zaboravljenih uloga bila je i u seriji "Čardak ni na nebu ni na zemlji", koja se emitovala krajem 1978. godine.

Tajna "Čardaka" i izgubljene trake

Serija "Čardak ni na nebu ni na zemlji" emitovana je na Televiziji Beograd od novembra 1978. do januara 1979. godine, ali je ubrzo povučena sa programa. Prema tadašnjim pisanjima medija, razlog su bile loše kritike, ali postoji i teorija da je serija zamenjena snimcima Titove sahrane, zbog čega nije sačuvana.

Uloga u "Skupljačima perja" – put ka večnosti

U filmu "Skupljači perja", Ciga je odigrao jednu od najznačajnijih uloga u karijeri. Film je 1967. godine pobedio na Kanskom festivalu, osvojio Gran pri i bio nominovan za Oskara u kategoriji najboljeg stranog filma. To je jedan od najznačajnijih trenutaka u istoriji jugoslovenskog filma.

Pisac, glumac i hroničar Beograda

Milenković nije bio samo glumac. Četiri godine pred smrt napisao je knjigu "Beograd, ljudi i događaji", u kojoj je opisao istoriju grada od 1804. do 2000. godine, ali i sopstvena sećanja i anegdote koje oslikavaju duh vremena i mesta.

Od konja do scene

Njegov život bio je podjednako zanimljiv kao i uloge koje je igrao. Nakon završetka gimnazije, 1948. godine, sa konjem Riđom i taljigama, stigao je u Beograd.

– Godine 1948. posle gimnazije upregnem ja moje konjče Riđu i pravo za Beograd. Partizanski komandanti su ušli na belim konjima, a ja na mojim taljigama – govorio je Ciga u memoarima.

U Beogradu je pomagao ljudima da se presele, upisao Arhitektonski tehnikum, a danju je učio dok je popodne prevozio nameštaj i ljude kroz grad.

"Kralj od domaće klekovače" i nagrađeni epizodista

Voleo je da se šali na svoj račun, nazivajući sebe "Kraljem od domaće klekovače". Za epizodnu ulogu u filmu Opklada osvojio je prestižnu nagradu "Pulska Arena", potvrdivši još jednom svoj glumački talenat.

Smrt

Branislav Ciga Milenković preminuo je 21. avgusta 2005. godine u Beogradu, u 74. godini života, od posledica srčanog udara. Iza sebe je ostavio bogato umetničko nasleđe i sećanje na život ispunjen trudom, glumom i autentičnim šarmom.

