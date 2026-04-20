Jedna od najslavnijih svetskih sopranistkinja i umetnica Sara Brajtman nastupiće prvi put u Srbiji. Njen dugoiščekivani spektakl "A Winter Symphony" održaće se 24. novembra u Sava centru donoseći publici jedinstven spoj grandiozne produkcije i intimne zimske magije. S više od 35 miliona prodatih albuma i statusom originalne Kristin u kultnom mjuziklu "Fantom iz opere", Sara iza sebe ima impresivnu karijeru koja traje decenijama i obuhvata klasičnu i pop muziku, kao i pozorište. Uoči njenog istorijskog dolaska u Beograd, imali smo ekskluzivnu priliku da razgovaramo sa ovom muzičkom divom.

Posle toliko velikih svetskih scena, kako se osećate povodom svog prvog koncerta u Srbiji?

- Zaista sam uzbuđena. Čula sam mnogo divnih stvari o Beogradu, o toplini ljudi, lepoti zemlje i izuzetnom gostoprimstvu. Veoma se radujem susretu s publikom i tome da zajedno podelimo ovo iskustvo.

Sara Brajtman Foto: Larry Marano / Shutterstock Edit

Šta publika u Beogradu može da očekuje od spektakla "A Winter Symphony"?

- To je produkcija koja spaja grandioznost sa osećajem intimnosti. Program je inspirisan zimskom sezonom i prazničnim periodom, i uključuje mnoge moje poznate pesme, osmišljene na nov način kako bi dočarale tu atmosferu, kao i druge kompozicije koje prizivaju duh ovog doba godine.

Vizuelno, koncept se oslanja na magični zimski pejzaž, gotovo kao da publika ulazi u snežnu kuglu. Istovremeno, posebna pažnja posvećena je tome da iskustvo ostane lično i uranjajuće, kako bi svako mogao da oseti istinsku i blisku povezanost s muzikom.

Postoji li pesma u programu "A Winter Symphony" koja vam je posebno emotivna dok je izvodite uživo?

- Da, postoji jedna pesma pod nazivom "Colder Than Winter", koja se originalno vezuje za Vinsa Gila iz grupe Igls (The Eagles). To je veoma lepa i dirljiva pesma. Govori o tome da, iako praznična sezona može biti ispunjena svetlom i slavljem, za mnoge ljude ona može biti i težak period. Taj kontrast između spoljašnje lepote i unutrašnjih emocija čini je posebno snažnom za izvođenje.

Sara Brajtman Foto: S Meddle/ITV / Shutterstock Edit

Vaša karijera obuhvata klasičnu muziku, krosovere, mjuzikle i pop. Šta vas najviše inspiriše kad stvarate ili birate repertoar?

- Uvek me vodi emocija i pripovedanje. Svaka kompozicija mora da odjekne na dubljem nivou i da bude autentična za mene kao izvođača. Privlači me muzika koja ima sposobnost da prenese slušaoce negde drugde, da ih pokrene i da stvori atmosferu i osećaj povezanosti.

Iza vas je impresivna karijera i više od 35 miliona prodatih albuma. Da li još uvek osećate tremu pred izlazak na scenu?

- Uvek postoji osećaj iščekivanja pre izlaska na scenu. Ne bih to nazvala strahom, već pojačanom svešću i uzbuđenjem. Kad redovno nastupate, nalazite se u stalnom stanju spremnosti. Kad je sve na svom mestu - glas, priprema, kostim, frizura i šminka - jednostavno izađete na scenu, poput sportiste koji je spreman za nastup.

Sara Brajtman Foto: Eyepix Images/The Grosby Group / Grosby Group / Profimedia

Igrali ste legendarnu Kristin u "Fantomu iz opere". Kako danas gledate na tu ulogu koja je obeležila istoriju mjuzikla?

- Bila sam još na početku karijere i to iskustvo je imalo značajnu ulogu u mom formiranju, i umetnički i lično. Biti deo tako izuzetne produkcije bila je neverovatna prilika, na kojoj sam oduvek bila zahvalna.

Posebno ju je činila snažna povezanost između muzike i mog glasa, jer je veliki deo partitura pisan imajući mene na umu. To je retka privilegija za svakog izvođača i učinila je to iskustvo još značajnijim, duboko utičući na pravac moje karijere.

Nedavno ste se vratili na scenu u mjuziklu "Sunset Boulevard". Kako je bilo ponovo ući u veliku pozorišnu ulogu posle toliko godina?

- Bilo je i izazovno i ispunjavajuće. Povratak u pozorište zahteva drugačiju vrstu fokusa i discipline, ali vas istovremeno izuzetno nagrađuje. Postoji nešto zaista posebno u živom pripovedanju na sceni.

Postoji li neka pesma koja vam nikad ne dosadi da je pevate, bez obzira na to koliko puta ste je izveli?

- Zapravo se ne umorim ni od jedne. Svaka pesma nosi svoje izazove, i to je ono što je čini zanimljivom. Muzika se uvek menja u trenutku, zavisno od toga kako se osećate i kako publika reaguje, tako da pesme nikad ne zvuče potpuno isto.

Sara Brajtman Foto: Saeed KHAN / AFP / Profimedia

Koji savet biste dali mladim pevačima koji sanjaju međunarodnu karijeru?

- Savetovala bih im da se potpuno posvete svojoj strasti, uz posvećenost i istrajnost. Fokusirajte se na put, a ne samo na rezultat, i budite otvoreni za razvoj. Vaša posvećenost i rad su jedine stvari koje zaista možete da kontrolišete.

Kad jednog dana budete sagledavali svoju karijeru, po čemu biste voleli da vas publika pamti?

- Ako me uopšte budu pamtili, volela bih da to bude po tome što su ljudi u mojoj muzici pronašli zadovoljstvo, utehu ili inspiraciju. To bi za mene značilo sve.

