Radio Beograd 1 od 4. maja 2026. godine pokreće novi jutarnji program pod nazivom „Jutro je…“, koji će se emitovati svakog radnog dana od 6:30 do 11:00 časova, a vikendom od 6:30 do 9:00 časova.

„Jutro je…“ ima savremen multimedijalni koncept, prilagođen navikama savremene publike. Program će voditi prepoznatljivi voditeljski parovi – Arijana Handan i Aleksandar Drobac, kao i Maja Bogunović i Jana Rokić, dok će vikendom uz slušaoce biti Nada Babić.

U fokusu novog jutarnjeg programa biće teme od značaja za svakodnevni život građana, uz više prostora za nauku, kulturu i mlade.

Slušaoci će imati priliku da iz minuta u minut prate najvažnije aktuelne događaje, dok će u studiju gostovati relevantni sagovornici koji će analizirati aktuelne društvene teme.

Program će objediniti i najkvalitetnije sadržaje iz ponude radija i televizije, uz pažljivo odabranu muzičku matricu koja povezuje prepoznatljive hitove i aktuelne muzičke tokove, stvarajući prijatan i dinamičan početak dana, piše RTS.

Poseban kvalitet emisije Jutro je… predstavlja i to što će publika program moći ne samo da sluša, već i da prati putem vizuelnih platformi, čime Radio Beograd 1 dodatno unapređuje komunikaciju sa slušaocima i prati savremene medijske trendove.

U okviru TV Jutarnjeg programa RTS bićemo u prilici da pozdravimo i gledaoce RTS sa zanimljivim gostima i temama.

(Kurir.rs/RTS)