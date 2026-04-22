Teško da postoji osoba na svetu koja nije čula za kralja pop muzike Majkla Džeksona. Njegova harizma, upornost, scenski nastup i pre svega talenat učinili su ga muzičkom ikonom koja je zauvek promenila kulturni identitet čovečanstva. Zato ne propustite priliku da svedočite stvaranju umetnika koji je napravio revoluciju, postao autentičan, jedinstven i jedan od najomiljenijih muzičara svih vremena!

Film "Majkl" u sredu konačno stiže u naše bioskope, a govori o dečaku s kovrdžavom kosom koji je postao legenda koja nikad neće umreti. Velika premijera je u beogradskoj Galeriji, a uoči projekcije će biti organizovan muzičko-scenski nastup koji će, nema sumnje, inspirisati sve ljubitelje Majklove muzike da izvedu njegove karakteristične koreografije i započnu jedinstveno bioskopsko iskustvo na najspektakularniji način.

- "Majkl" je filmski portret života i nasleđa jednog od najuticajnijih umetnika koje je svet ikada imao priliku da upozna.Film prikazuje život Majkla Džeksona izvan muzike, prateći njegov put od vođe grupe Džekson 5 do vizionarskog umetnika čija je kreativna ambicija pokrenula neumornu volju i želju da postane najveći izvođač na svetu. Predstavljajući njegov život van scene, kao i neke od najlegendarnijih nastupa sa početka solo karijere, film publici pruža priliku da vidi Majkla Džeksona kao nikada do sada - iz prvog reda. Ovde počinje njegova priča - navodi distributer "Taramaunt".

Podela

Glavne uloge u filmu "Majkl" tumače bratanac slavnog muzičara Džafar Džekson, kome je ovo prva uloga, Nija Long (Imperija, franšiza The Best Man), Lora Harijer (Crni član KK klana, Spajdermen: Povratak kući), Džulijano Kru Valdi (Kuća Buka, Arko), Majls Teler (Top gan: Maverik, Ritam ludila) i Kolman Domingo (Sing Sing, Rastin), dva puta nominovan za Oskara.



- Počastvovan sam što mogu da oživim priču svog strica Majkla. Ovo je velika odgovornost, ali i dar, jer imam priliku da pokažem svetu ne samo ikonu koju svi poznaju već i ljudsko biće koje je on bio - izjavio je Džafar Džekson, dodajući da mu je najvažnije bilo da dobije blagoslov od svoje bake (Majklove majke) Ketrin Džekson, koja je rekla da Džafar "otelotvoruje njenog sina".

Pet zanimljivosti o Džeksonu

Izdao je najprodavaniji album svih vremena - legendarni "Thriller", koji je muzičku industriju promenio iz korena.

Bio je inovator i van bine i patentirao je specijalne cipele s mehanizmom koji se kači za binu, što mu je omogućavalo čuveni nagib od 45 stepeni tokom izvođenja pesme "Smooth Criminal".

Njegov čuveni ples "Moonwalk" prvi put je predstavio 1983. godine, a inspiraciju je pronašao u pokretima uličnih plesača iz svog kvarta.

Iako su ga godinama kritikovali zbog promene tena, autopsija je potvrdila da je zaista bolovao od vitiliga, bolesti koja uništava pigment kože.

Bio je veliki ljubitelj životinja i na svom imanju Nedođija (Neverland) imao je privatni zoološki vrt, u kojem mu je šimpanza Babls bila najbolji prijatelj.

