Zašto se baš slavi Svetski dan knjige? 23. april nije nasumičan datum. Nastao je iz jedne od najlepših tradicija u Evropi: dana kada se u Barselona poklanjaju knjige i ruže, a ulice pretvaraju u ogromnu knjižaru na otvorenom. Iz tog spoja ljubavi i književnosti nastao je Svetski dan knjige i autorskih prava, koji se danas obeležava širom planete. Ali to nije sve.

Vilijam Šekspir Foto: Kirsty O'Connor / PA Images / Profimedia

Izbor ovog datuma vezuje se za 1616. godinu i simbolički se dovodi u vezu sa smrću dvojice velikih pisaca, Vilijam Šekspir i Migel de Servantes. Upravo ta simbolika, susret različitih književnih tradicija u jednom danu, bila je razlog da UNESCO 1995. godine ustanovi ovaj datum kao globalni podsetnik na značaj knjige, autorskih prava i dostupnosti znanja.

Migel de Servantes Foto: Wikipedia

Među njima je i svetski BookTok fenomen „Kafe Cimet rolnica", na koji se sa nestrpljenjem čekalo. Tu je i novo izdanje klasika „Kockar" Fjodora Mihajloviča Dostojevskog, knjige koja se i danas čita sa jednakim interesovanjem, kao i pre vek i po, kada je napisana.

Pisci i njihove neobične okolnosti

Šekspir nikada nije objavio svoja dela u obliku koji danas podrazumevamo kao „knjigu“. Njegove drame su prvobitno bile pisane za izvođenje, a tek nakon njegove smrti, 1623. godine, njegovi prijatelji su ih sakupili u čuvenom „First Folio“ izdanju, bez kojeg bi gotovo polovina njegovih dela bila izgubljena. Zanimljivo je i to da je u engleski jezik uneo više od 1.700 reči i izraza koji se i danas koriste.

Dikens je bio jedna od prvih književnih „zvezda“ u modernom smislu te reči. Njegovi romani su objavljivani u nastavcima, a čitaoci su nestrpljivo čekali svako novo poglavlje, gotovo kao epizodu serije danas. Održavao je javna čitanja koja su bila toliko popularna da su dvorane bile prepune, a publika emotivno reagovala, smejala se, plakala, pa čak i padala u nesvest.

Dostojevski je jednom bio osuđen na smrt i izveden pred streljački vod, a kazna mu je u poslednjem trenutku preinačena u progonstvo u Sibir. To iskustvo, na granici života i smrti, ostavilo je dubok trag u njegovom pisanju, posebno u razumevanju ljudske psihe i moralnih dilema.

Foto: Muzej grada Beograda

Ivo Andrić je roman „Na Drini ćuprija“ pisao gotovo meditativno, kao dugotrajno promišljanje istorije, vremena i sudbine.

