Kada jedna laž pokrene lavinu događaja koji potresu čitavu naciju, priča prestaje da bude samo kriminalistička - postaje lična, uznemirujuća i teška za razumevanje. Serija "Maksin", koja se emituje utorkom u 21 čas na kanalu Epik Drama, donosi upravo takvu priču, rekonstrukciju jednog od najpotresnijih slučajeva u britanskoj istoriji, ispričanu iz ugla žene koja je odlučila da ćuti onda kada je istina bila najpotrebnija.

Džema Karlton kao Maksin Kar Foto: Bernard Walsh / Channel 5

U središtu ove snažne drame nalazi se Maksin Kar, a njen lik tumači glumica Džema Karlton, koja kroz složenu i emotivno zahtevnu ulogu otkriva kako izgleda kada se ljubav, strah i poricanje isprepletu do tačke bez povratka. U razgovoru za TV Ekran, glumica govori o izazovu igranja lika koji nije lako razumeti, granicama empatije i tome zašto je ponekad najteži izbor upravo - reći istinu.

Šta vas je privuklo ovoj priči?

- Činjenica da se ne bavi samo zločinom, već ljudima koji su bili u njegovoj blizini. Često imamo potrebu da svet podelimo na dobro i zlo, ali ova priča pokazuje koliko je stvarnost složenija. Maksin je lik koji nije lako razumeti. Ona nije ni klasičan negativac, ni žrtva. Upravo taj prostor između bio je za mene najveći izazov. Želela sam da prikažem čoveka, a ne presudu. I mislim da je to ono što ovu seriju izdvaja.

Scena iz serije "Maksin" Foto: Bernard Walsh / Channel 5

Ta žena je stala uz čoveka koji je počinio strašan zločin. Kako ste pristupili takvoj ulozi?

- Bilo je važno da ne ulazim u ulogu sa predrasudama. Ako osuđujete lik, ne možete ga razumeti. Pokušala sam da se fokusiram na njene motive, a ne na posledice. Šta je dovelo do te odluke? Da li je u pitanju strah, ljubav ili poricanje? Verovatno sve pomalo. To je bio proces u kom sam stalno preispitivala granice empatije. I mislim da je upravo ta ambivalentnost ono što lik čini snažnim.

Koliko je bilo teško nositi se sa emocionalnom težinom priče?

- Veoma teško. Ovo nije projekat koji ostavljate na setu kada se snimanje završi. Priča vas prati. Ponekad se uhvatite kako razmišljate o tim odlukama i van snimanja. Ali to je i neophodno. Da biste bili iskreni, morate da dopustite sebi da osetite tu težinu. Nije prijatno, ali je istinito. A to je najvažnije.

Džema Karlton Foto: Viasat

Serija postavlja pitanje - zašto je lagala. Da li ste pronašli odgovor?

- Ne postoji jedan odgovor. I to je ono što je najuznemirujuće. Ljudi često očekuju jasan razlog, ali život nije takav. Ponekad su odluke posledica niza malih koraka. Laži koje same sebi govorimo. Straha da se suočimo sa istinom. Maksin je upravo u tom prostoru. I važno je da ga ne pojednostavljujemo.

Kako vidite odnos između ljubavi i slepe odanosti u ovoj priči?

- To je veoma tanka linija. Ljubav može biti snažna, ali i opasna kada postane slepa. Kada više ne postavljate pitanja. Kada birate da ne vidite. Maksin je u tom trenutku napravila izbor koji je promenio sve. I to je nešto što nas tera da se zapitamo gde su naše granice. Šta bismo mi uradili?

Scena iz serije "Maksin" Foto: Bernard Walsh / Channel 5

Koliko je medijska pažnja uticala na to kako je javnost doživela ovaj slučaj?

- Fatalno. Mediji su stvorili narativ koji je bio veoma snažan. Kada se jednom formira slika, teško ju je promeniti. I mislim da serija upravo to istražuje. Ne samo šta se dogodilo, već kako je to predstavljeno. I kako to utiče na živote ljudi. To je veoma aktuelna tema i danas.

Da li je bilo teško odvojiti se od lika nakon snimanja?

- Jeste. Ovakve uloge ostavljaju trag. Potrebno je vreme da se distancirate. Ali u isto vreme, nosite nešto sa sobom. Ne u smislu težine, već u smislu razumevanja. Ta iskustva vas menjaju. I kao glumca, i kao čoveka.

Džema Karlton kao Maksin Kar Foto: Bernard Walsh / Channel 5

Čemu vas je ova uloga naučila?

- Da budem opreznija u donošenju zaključaka. Da ne sudim brzo. Svako ima svoju priču. I svoje razloge. To ne znači da su njihovi postupci opravdani. Ali znači da su složeniji nego što izgledaju. I važno je da to razumemo.

Zašto mislite da će publika biti privučena ovom serijom?

- Zato što postavlja pitanja koja nemaju lake odgovore. I zato što nas tera da se suočimo sa neprijatnim istinama. Ovo nije priča koju gledate i zaboravite. Ona ostaje sa vama. I to je njena najveća vrednost.

(Kurir.rs / TVEkran / Nikola Dražović)