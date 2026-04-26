Srpska glumačka scena odjekivala je neizmernim talentom Pavla Vuisića, čije ime se i danas pamti kao simbol vrhunske glume i umetničke predanosti.

Njegove kultne uloge nikada nisu zaboravljene, a i danas ga mnogi smatraju jednim od najboljih domaćih glumaca.

Poreklo Pavla Vuisića nosi zanimljive detalje. Njegova porodica je do 1941. godine živela na Cetinju, gde je otac Milisav obavljao dužnost šefa policije.

Njegovi koreni su duboko usađeni u istorijski pejzaž, pružajući mu bogatstvo koje će kasnije preneti na svoje umetničke kreacije.

Pavle Vuisić

Malo ko zna da je Pavle imao rođenog brata Dušana, koji je takođe bio glumac.

Brat Pavla Vuisića, Dušan Vujisić, takođe je bio glumac

Glumio u preko 40 filmova

Dušan Vujisić je igrao u 40 filmova, mahom sporedne uloge. Pre nego što je uplovio u glumačke vode, bio je aktivni oficir jugoslovenske ratne mornarice, kao kapetan torpednog čamca.

Dušan Vujisić, brat Pavla Vuisića

Glumio je uz brata, prvo u filmu "Šešir profesora Koste Vujića" iz 1972. godine, a zatim i u serijalu "Povratak otpisanih" - fanovi serije sećaju ga se po epizodnoj ulozi mašinovođe, gde je igrao Jeftu u sceni kada Lane Gutović ulazi na stanicu kako bi prijavio da su komunisti preuzeli ministarski automobil.

Pavle promenio prezime

Pavle Vuisić, umetnik čije ime zrači sa filmskog platna, donosio je svoj jedinstveni pečat svakoj ulozi koju je tumačio. Iako je njegovo prezime bilo Vujisić, svojim neobičnim osećajem za simetriju, izbacio je slovo "j" iz prezimena, postavši Pavle Vuisić, ime koje je zadržao i kojim se potpisivao celog života. Za razliku od njega, Dušan je zadržao "j" u prezimenu pa su se tako dva rođena brata različito prezivala, prenosi Informer.

