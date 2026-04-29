Slušaj vest

Dvanaesta revija Dani slovenačkog filma biće održana od 14. do 17. maja u Jugoslovenskoj kinoteci, jednom od ključnih mesta filmske kulture u regionu, gde se već godinama neguje kontinuirani dijalog između srpske i slovenačke kinematografije.

Revija i ove godine donosi pažljivo odabranu selekciju savremenih igranih, dokumentarnih i animiranih filmova iz Slovenije i koprodukcija sa regionom i Evropom, pod vođstvom umetničkog direktora, renomiranog reditelja Dragomira Zupanca. Program obuhvata najzapaženije filmove i ključne autorske tendencije iz prethodne godine, kao i prateće sadržaje namenjene različitim generacijama publike - od dečijeg i porodičnog programa do autorskih retrospektiva, razgovora i tribina.

Scena iz filma Nestašne devojke Foto: SPOK Films

Manifestaciju će otvoriti film "Nestašne devojke" rediteljke Urške Đukić, a zatvoriti "Fantasy" rediteljke Kukle, dve snažne autorske tačke koje uokviruju tematski i estetski luk ovogodišnje selekcije, oličen u novoj generaciji slovenačkih rediteljki i njihovim tematski srodnim, a stilski izrazito različitim varijacijama na temu odrastanja (coming of age).

Posebna novina ovogodišnje revije je program Autor u fokusu, koji započinje izborom filmova direktora fotografije i reditelja Gregora Božiča, praćen master-klasom na kojem će polaznici dobiti dublji uvid u njegov autorski pristup i interdisciplinarni rad. Program je osmislila selektorka Sonja Đekić, a njegovim uvođenjem koncept revije dodatno se širi, uz pomeranje fokusa sa reprezentativnog pregleda produkcije ka dubljem razumevanju pojedinačnih autorskih praksi.

Poseban segment programa čini i DSF+, selekcija kratkih filmova koju potpisuje selektor Vladimir Šojat. Ovaj program okuplja raznovrsne kratke forme - od igranih i dokumentarnih do animiranih i eksperimentalnih radova, pružajući uvid u vitalnost savremene slovenačke filmske scene, kao i prostor za afirmaciju mladih autora i inovativnih pristupa.

Ukupan program obuhvata 19 filmova različitih formata, koji će biti prikazani sa prevodom na srpski jezik. Revija donosi i niz pratećih sadržaja: pored pomenutog master-klasa, tu je i tribina posvećena umetničkom pokretu OHO, kao i osvrt dr Ivane Kronje na savremene poetike slovenačkih autorki mlađe generacije, dok će nakon projekcija biti organizovani razgovori sa publikom, kao posebno važan segment ove manifestacije.

Plakat Foto: Promo

Revija "Dani slovenačkog filma" i ove godine potvrđuje svoju ulogu važnog mesta susreta i kulturne razmene između Srbije i Slovenije, nudeći specifičan pogled na slovenački film i omogućavajući značajan kritički i analitički uvid u njegove savremene tendencije.

Reviju organizuje Društvo Slovenaca "Sava" iz Beograda, na čelu sa predsednikom Sašom Verbičem, uz pokroviteljstvo Ambasade Republike Slovenije u Beogradu, Ministarstva kulture Republike Slovenije, Kancelarije za Slovence u inostranstvu i svetu, Ministarstva kulture Republike Srbije i Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine, uz partnersku podršku Državnog audiovizuelnog arhiva Srbije - Jugoslovenske kinoteke, Filmskog centra Slovenije i Filmskog centra Srbije i pojedinačnih sponzora.

Bonus video: Ispovest Aline Juhart