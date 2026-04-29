Dvanaesta revija Dani slovenačkog filma biće održana od 14. do 17. maja u Jugoslovenskoj kinoteci, jednom od ključnih mesta filmske kulture u regionu, gde se već godinama neguje kontinuirani dijalog između srpske i slovenačke kinematografije.

Revija i ove godine donosi pažljivo odabranu selekciju savremenih igranih, dokumentarnih i animiranih filmova iz Slovenije i koprodukcija sa regionom i Evropom, pod vođstvom umetničkog direktora, renomiranog reditelja Dragomira Zupanca. Program obuhvata najzapaženije filmove i ključne autorske tendencije iz prethodne godine, kao i prateće sadržaje namenjene različitim generacijama publike - od dečijeg i porodičnog programa do autorskih retrospektiva, razgovora i tribina.

Scena iz filma Nestašne devojke

Manifestaciju će otvoriti film "Nestašne devojke" rediteljke Urške Đukić, a zatvoriti "Fantasy" rediteljke Kukle, dve snažne autorske tačke koje uokviruju tematski i estetski luk ovogodišnje selekcije, oličen u novoj generaciji slovenačkih rediteljki i njihovim tematski srodnim, a stilski izrazito različitim varijacijama na temu odrastanja (coming of age).

Posebna novina ovogodišnje revije je program Autor u fokusu, koji započinje izborom filmova direktora fotografije i reditelja Gregora Božiča, praćen master-klasom na kojem će polaznici dobiti dublji uvid u njegov autorski pristup i interdisciplinarni rad. Program je osmislila selektorka Sonja Đekić, a njegovim uvođenjem koncept revije dodatno se širi, uz pomeranje fokusa sa reprezentativnog pregleda produkcije ka dubljem razumevanju pojedinačnih autorskih praksi.

Poseban segment programa čini i DSF+, selekcija kratkih filmova koju potpisuje selektor Vladimir Šojat. Ovaj program okuplja raznovrsne kratke forme - od igranih i dokumentarnih do animiranih i eksperimentalnih radova, pružajući uvid u vitalnost savremene slovenačke filmske scene, kao i prostor za afirmaciju mladih autora i inovativnih pristupa.

Ukupan program obuhvata 19 filmova različitih formata, koji će biti prikazani sa prevodom na srpski jezik. Revija donosi i niz pratećih sadržaja: pored pomenutog master-klasa, tu je i tribina posvećena umetničkom pokretu OHO, kao i osvrt dr Ivane Kronje na savremene poetike slovenačkih autorki mlađe generacije, dok će nakon projekcija biti organizovani razgovori sa publikom, kao posebno važan segment ove manifestacije.

Plakat

Revija "Dani slovenačkog filma" i ove godine potvrđuje svoju ulogu važnog mesta susreta i kulturne razmene između Srbije i Slovenije, nudeći specifičan pogled na slovenački film i omogućavajući značajan kritički i analitički uvid u njegove savremene tendencije.

Reviju organizuje Društvo Slovenaca "Sava" iz Beograda, na čelu sa predsednikom Sašom Verbičem, uz pokroviteljstvo Ambasade Republike Slovenije u Beogradu, Ministarstva kulture Republike Slovenije, Kancelarije za Slovence u inostranstvu i svetu, Ministarstva kulture Republike Srbije i Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine, uz partnersku podršku Državnog audiovizuelnog arhiva Srbije - Jugoslovenske kinoteke, Filmskog centra Slovenije i Filmskog centra Srbije i pojedinačnih sponzora.

