Srpski umetnici Aleksandra Kovač i Roman Goršek su po pozivu i izboru prestižnog Kanskog festivala TV serija učestvovali na konferenciji "Industry Days", koja je održana od 23. do 25. aprila. Namenjen profesionalcima iz TV industrije, ovaj događaj je okupio autore, producente, emitere, šouranere i druge ključne profesionalce iz lanca nastanka serija putem panela, radionica i programa umrežavanja.

Pozvano samo 20 autora

Aleksandra Kovač je bila deo ekskluzivnog Kluba kompozitora, koji je prvi put okupio 20 najznačajnijih autora savremene muzike za TV serije iz celog sveta s ciljem promovisanja kvalitetne muzike za TV serije. Klub je realizovan kao prostor za razmenu iskustava o ulozi muzike u savremenoj produkciji TV serija i o modelima međunarodne saradnje. Tokom festivala, Aleksandra je održala predavanje o komponovanju i produkciji filmske muzike i budućnosti muzike unutar TV serija, dok je Roman Goršek, muzički producent i kompozitor, učestvovao u aktivnostima programa "Industry Days" na stručnim susretima i umrežavanjem s producentima međunarodne TV industrije.

Foto: Camilla Canalini/Camilla Canalini



- Kanski klub kompozitora za TV serije je izuzetno dragocen format. Tokom festivala razgovarala sam s kolegama iz različitih sistema i kultura, ali i direktno s ljudima koji kreiraju serije - producentima, režiserima i emiterima. Za mene je ovo potvrda da je muzika koju Roman i ja godinama kreiramo za neke od najboljih domaćih serija konkurentna u svetu i da zadovoljava najviše svetske standarde. Velika je stvar biti rame uz rame s kompozitorima koji su komponovali muziku za najbolje svetske TV serije, kao što su "Fargo", "Osmi putnik: Zemlja", "Agencija", "Ripli", "Zvezdane staze" i druge - izjavila je Aleksandra Kovač.

Predstavili album

Tokom boravka u Kanu Aleksandra i Roman su imali i svetsku premijeru albuma "Cinematic Collection Volume 1", na kome su objavili najpoznatije i najpopularnije uvodne i odjavne teme iz televizijskih serija i filmova za koje su komponovali muziku, poput "Ubica mog oca", "Državnog službenika", "Bunara", "Pevačice", "Ringišpila", "Ruskog konzula", "Šavova", "Dare iz Jasenovca", "Zaspanke za vojnike" i drugih.

Za dizajn omota albuma je zaslužan Slavimir Stojanović Futro, koji već godinama sarađuje sa Aleksandrom i Romanom. Album je dostupan na svim striming platformama, a uskoro će biti objavljen i na vinilu.

