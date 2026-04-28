U Muzeju pozorišne umetnosti Srbije uručene su nagrada i specijalna pohvala " Terpsihora " za 2026. godinu, u organizaciji Udruženja profesionalnih baletskih igrača, koreografa i baletskih pedagoga Srbije, povodom obeležavanja Međunarodnog dana igre. Svečanost je otvorena podsećanjem na značaj 29. aprila - praznika igre koji je 1982. godine ustanovio Međunarodni savet za igru pri Unesku, u čast reformatora igre Žan-Žorža Novera.



Nagrada "Terpsihora" dodeljuje se umetnicima koji svojim radom doprinose razvoju baletske umetnosti i umetničke igre u Srbiji. Prema odluci tročlanog žirija u sastavu Gala Jovanović (solistkinja Bečke opere), Milan Radovanović (prvak ansambla Kolo) i Branko Mitrović (Balet Pozorišta na Terazijama), nagrada "Terpsihora" pripala je Jani Zimonjić, a Specijalna pohvala za 2026. godinu dodeljena je Filipu Rešidoviću, solisti ansambla narodnih igara i pesama Srbije Kolo. Svečanost je protekla u znaku umetnosti, zajedništva i proslave igre kao univerzalnog jezika, a prisutni gosti i brojni umetnici pozdravili su laureate dugotrajnim aplauzom.