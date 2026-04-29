Na X jubilarnom međunarodnom "Sirmium Music Festu", koji je od 20. do 26. aprila okupio više od 500 učesnika iz 15 zemalja sveta, posebnu pažnju privukla je mlada umetnica iz Crne Gore. Joana Kažić iz Kotora, učenica Osnovne škole "Savo Ilić" i Muzičke škole "Vida Matjan", doputovala je u Srbiju kako bi učestvovala na ovom prestižnom takmičenju – i vratila se kući sa prvom nagradom i maksimalnih 100 bodova.

Došla iz Crne Gore, osvojila Srbiju

Joana se u Sremskoj Mitrovici predstavila u kategoriji komplementarni klavir, iako joj to nije primarni instrument.

"Ideja da dođem u Sremsku Mitrovicu bila je predlog moje profesorke Marije Gajić. Pre toga sam se takmičila u Smederevu i osvojila prvo mesto sa 100 bodova, pa smo odlučili da pokušamo i ovde", kaže Joana.

Joana Kažić iz Kotora osvojila prvo mesto na Sirmium Music Fest-u Foto: Privatna arhiva

Rezultat je bio identičan - maksimalan.

"Takmičila sam se juče i osvojila prvo mesto sa 100 bodova," dodala je tada.

Svira violinu i peva, a pobeđuje na klaviru

Joana je učenica IX razreda i paralelno pohađa muzičko obrazovanje u više oblasti:

violina – njen primarni instrument (klasa prof. Ivane Radović)

solo pevanje – kod prof. Milice Zdravković

klavir – kod prof. Marije Gajić

Upravo sa klavirom, kao sekundarnim instrumentom, osvojila je nagradu u Sremskoj Mitrovici.

Niz uspeha tokom godine

Ova godina za Joanu je bila izuzetno uspešna:

I mesto (97 poena) na državnom takmičenju "Festival mladih" na Cetinju

II mesto sa horom na istom festivalu

I mesto i 100 bodova na takmičenju "Uljus" u Smederevu

I nagrada i 100 poena na "Sirmium Music Festu" u Sremskoj Mitrovici Mitrovica ostavila utisak

Osim nagrade, iz Srbije nosi i snažne utiske o gradu i festivalu.

"U Sremskoj Mitrovici sam slušala koncert gde su nastupale profesorice poreklom odavde, koje danas žive u inostranstvu. To mi je bilo veoma zanimljivo i veliko iskustvo. Možda imam manje iskustva, ali meni je to mnogo značilo", kaže Joana.

Posebno je istakla kvalitet uslova za nastup: "To nisu lake kompozicije. Bile su i stare i savremene, ali veoma kvalitetne. Dopala mi se i škola i galerija gde se sve održavalo. Vidi se da je klavir tu važan. Mislim da je instrument bio iz Norveške i zaista se čuje razlika u kvalitetu. To je jako bitno, jer bez dobrog instrumenta ne može se izvesti fina kompozicija."

"Talenat je samo 10 odsto"

Iako osvaja nagrade, Joana jasno poručuje šta je ključ uspeha: "Talenat je možda deset odsto, a sve ostalo su rad, trud i disciplina. Važno je imati podršku porodice i profesora."

Dodaje i da joj nagrade nisu najvažnije: "Najvažnije mi je da sam zadovoljna sobom i kako sam odsvirala."

Pored muzike, Joana crta i piše, a već sada je sigurna da će nastaviti muzičko obrazovanje: "Ako mi se ukaže prilika, volela bih da nastavim da se usavršavam i da pokažem šta znam i van regiona".

