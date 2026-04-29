Spremite se za zmajeve

Premijera treće sezone HBO Original serije "Kuća zmaja" (House of the Dragon) biće 22. juna na HBO Max striming platformi. Premijera na HBO kanalu biće istog dana u 21 sat. Treća sezona, koja ima osam epizoda, emitovaće se jednom nedeljno, a finale sezone zakazano je za 10. avgust.

Zasnovana na romanu "Vatra i krv" Džordža R. R. Martina, serija je smeštena 200 godina pre događaja iz "Igre prestola" i donosi priču o kući Targerijen.

Kreator, šouraner i izvršni producent je Rajan Kondal, uz koautora i izvršnog producenta Džordža R. R. Martina. Izvršni producenti su i Sara Hes, Melisa Bernstin, Kevin de la Noj, Vins Džerardis, Dejvid Henkok i Filipa Goslet. Serija je zasnovana na romanu "Vatra i krv" Džordža R. R. Martina.

U glavnim ulogama su Met Smit, Ema D’Arsi, Olivija Kuk, Stiv Tusen, Ris Ifans, Fabijen Frankel, Juen Mičel, Tom Glin-Karni, Sonoya Mizuno, Hari Kolet, Betani Antonija, Fibi Kembel, Fija Saban, Džeferson Hol, Metju Nidam, Džejms Norton, Tom Benet, Kiran Bju, Kurt Egijavan, Fredi Foks, Klinton LibertI, Gejl Rankin, Abubakar Salim, Tom Kalen, Tomi Flanagan, Den Fogler, Džoplin Sibtajn i Bari Sloun.

Prve dve sezone serije "Zmajeva kuća" dostupne su odmah na HBO Max striming platformi.

