Zubin Mehta, jedan od najslavnijih dirigenata ikada, danas puni 90 godina. Tim povodom je Beogradska filharmonija putem društvenih mreža uputila čestitku voljenom maestru i najvećem prijatelju orkestra uz specijalnu uspomenu sa nedavnog gostovanja u Indiji odakle je otpočelo koncertno obeležavanje maestrovog jubileja širom sveta.

“Devedeset godina muzike, mudrosti, znanja i dobrote. Danas, cela muzička planeta slavi rođendan neponovljivog Zubina Mehte. Retke su ličnosti čije ime postaje sinonim za uzvišenu umetnost, ali i za toplinu i ljudskost koje ostavljaju dubok trag kod muzičara i publike širom sveta. Sa njim je svaki susret istinska privilegija i pravi blagoslov.

Foto: Marko Djokovic/(c) Marko Djokovic 2025. All rights reserved.

Najveća čast koja je ukazana Beogradskoj filharmoniji bila je da zajedno sa Mehtom započne planetarno obeležavanje njegovog velikog jubileja, ovog januara u rodnom Mumbaju. Iz zahvalnosti na višedecenijskom prijateljstvu, Mehta nam je otvorio vrata svoje kulture na nezaboravnom gostovanju u Indiji koje je bilo — kao u snu, zauvek utisnutom u naše duše i zlatnim slovima upisanom u istoriju Beogradske filharmonije. Sa zahvalnošću, poštovanjem i radošću čekamo povratak našeg najvećeg prijatelja u Beograd, 23. oktobra na Kolarcu.

Srećan Vam rođendan voljeni maestro!“

Beogradska filharmonija je ovim povodom podelila snimak iz Indije kada je iznenadila maestra tradicionalnim ritmovima odsviravši mu „Nišku banju“ u aranžmanu Aleksandra Sedlara. Takođe, maestru u čast, večeras se na RTS 2 ponovo prikazuje emisija o gostovanju Beogradske filharmonije u Indiji zajedno sa maestrom Mehtom.

