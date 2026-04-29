Najslavniji dirigent na svetu puni 90 godina: Beogradska filharmonija uputila čestitke Zubinu Mehti povodom rođendana
Zubin Mehta, jedan od najslavnijih dirigenata ikada, danas puni 90 godina. Tim povodom je Beogradska filharmonija putem društvenih mreža uputila čestitku voljenom maestru i najvećem prijatelju orkestra uz specijalnu uspomenu sa nedavnog gostovanja u Indiji odakle je otpočelo koncertno obeležavanje maestrovog jubileja širom sveta.
“Devedeset godina muzike, mudrosti, znanja i dobrote. Danas, cela muzička planeta slavi rođendan neponovljivog Zubina Mehte. Retke su ličnosti čije ime postaje sinonim za uzvišenu umetnost, ali i za toplinu i ljudskost koje ostavljaju dubok trag kod muzičara i publike širom sveta. Sa njim je svaki susret istinska privilegija i pravi blagoslov.
Najveća čast koja je ukazana Beogradskoj filharmoniji bila je da zajedno sa Mehtom započne planetarno obeležavanje njegovog velikog jubileja, ovog januara u rodnom Mumbaju. Iz zahvalnosti na višedecenijskom prijateljstvu, Mehta nam je otvorio vrata svoje kulture na nezaboravnom gostovanju u Indiji koje je bilo — kao u snu, zauvek utisnutom u naše duše i zlatnim slovima upisanom u istoriju Beogradske filharmonije. Sa zahvalnošću, poštovanjem i radošću čekamo povratak našeg najvećeg prijatelja u Beograd, 23. oktobra na Kolarcu.
Srećan Vam rođendan voljeni maestro!“
Beogradska filharmonija je ovim povodom podelila snimak iz Indije kada je iznenadila maestra tradicionalnim ritmovima odsviravši mu „Nišku banju“ u aranžmanu Aleksandra Sedlara. Takođe, maestru u čast, večeras se na RTS 2 ponovo prikazuje emisija o gostovanju Beogradske filharmonije u Indiji zajedno sa maestrom Mehtom.
