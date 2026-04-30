Poznati glumac mlađe generacije, Ljubomir Bulajić, retko govori o svom privatnom životu, ali je u nedavnom podkastu „Politike“ otvorio dušu o najtežem trenutku u svom životu – gubitku oca Jovana. Iako je njegov otac preminuo pre više od dve godine, bol i sećanja na taj trenutak i dalje su snažni.

Ljubomir Bulajić je jedan od onih umetnika koji pažljivo gradi karijeru, izbegavajući senzacije i skandale, pa retko kada govori o svom privatnom životu. U novembru 2023. godine dogodio mu se najveći gubitak u životu kada mu je otac Jovan preminuo. Imao je 91 godinu, ali za smrt roditelja čovek nikada nije spreman, piše Hello.

Foto: Damir Dervišagić

- Ja sam imao poseban odnos sa ocem, on je otišao pre više od dve godine. I to je možda nešto što me je izmestilo iz uzemljenja za koje sam mislio da je ultra čvrsto. Mogu samo da budem zahvalan na tome što je on bio tu toliko koliko jeste s obzirom da sam ja celo detinjstvo proveo u strahu da ću rano ostati bez oca jer me je on kasno dobio, sa 56 godina. Mogao je još malo da bude tu, ali stvarno sam zahvalan što je toliko bio tu. Verujem zaista da on nastavlja da živi kroz mene, kroz moju majku, naša dela i moje priče o njemu - rekao je Bulajić i dodao:

– Ja sam bio tu kada je izdahnuo taj svoj poslednji dah – rekao je sa setom u glasu glumac

Jovan Bulajić je bio poznati reditelj i pisac. Za sobom je ostavio brojna književna dela velike važnosti. Bio je najmlađi logoraš u Drugom svetskom ratu i osam godina bio je zatočen u nemačkom logoru Stalag Ce. Pred kraj rata, Crveni krst ga je vratio u Jugoslaviju.

Foto: Nenad Kostić

Ljubav sa Janom

Ljubomir Bulajić na društvenim mrežama često deli fotografije sa svojom lepšom polovinom Janom Nenadović, inače ćerkom takođe glumca Nenada Nenadovića koji je preminuo 2021. godine. Njih dvoje uživaju u skladnoj vezi koju uspešno održavaju na daljinu, budući da on živi u Srbiji, a ona u Nemačkoj.

Jana nije krenula glumačkim stopama svog pokojnog oca Nenada, ali je takođe izabrala umetnost kao životni poziv - gradi uspešnu karijeru kao balerina.

