Slušaj vest

Trinaesto izdanje VIBE Festivala biće održano od 23. do 25. jula u autentičnom industrijskom kompleksu Knežev arsenal u Kragujevcu. Tokom tri festivalska dana, publiku očekuje program na više muzičkih bina, uz posebno kreiranu scenografiju, vizuelne instalacije i veliku pop-up festivalsku zonu, koja će dodatno povezati muziku, kreativnost, zajednicu i savremenu urbanu kulturu.

Foto: Promo

VIBE Festival je nastao 2013. godine kao inicijativa mladih sa idejom da obogati kulturnu scenu Kragujevca i otvori prostor za promociju alternativnih pravaca kulture, savremene muzike, kreativnih industrija i novih umetničkih izraza. Od svog osnivanja, festival se razvio u kreativnu i interaktivnu platformu koja okuplja umetnike, autore, dizajnere, organizatore i publiku oko zajedničke ideje - da kultura bude dostupna, savremena i povezana sa identitetom grada.

Tokom prethodnih izdanja, VIBE je ugostio veliki broj domaćih i međunarodnih izvođača i postao jedna od najznačajnijih manifestacija za mlade u centralnoj Srbiji, sa važnim doprinosom razvoju kulturnog i turističkog života Kragujevca. Posebnu prepoznatljivost festival gradi kroz spoj muzičkog programa, autentične lokacije u okviru industrijskog nasleđa i specifične festivalske produkcije, gde svako izdanje donosi novo scenografsko i vizuelno iskustvo.

Misija festivala je da nastavi da razvija Kragujevac kao grad otvoren za mlade, kreativnost, savremenu umetnost i regionalnu kulturnu razmenu, dok njegova vizija ostaje usmerena ka stvaranju platforme koja spaja muziku, zajednicu, urbani identitet i nove generacije publike.

Foto: Promo

“Program VIBE Festivala 2026 biće koncipiran kao trodnevno festivalsko iskustvo uz nastupe na više bina i bogat prateći sadržaj u okviru pop-up zone. Publika može da očekuje pažljivo selektovan muzički program, snažnu produkciju, autentičan festivalski ambijent Kneževog arsenala. Ovogodišnje izdanje nastavlja da širi koncept festivala - od live nastupa do elektronske muzike i klupske kulture i pratećih sadržaja koji povezuju mlade umetnike, kreativce, lokalnu zajednicu i savremene kulturne trendove,” izjavio je Lazar Delibašić, direktor festivala.

Jedan od ovogodišnjih izvođača su Nipplepeople, jedan od najintrigantnijih regionalnih elektropop sastava poznat po anonimnosti, maskama i prepoznatljivoj estetici koja stavlja muziku u prvi plan. Identitet nikada nije bio zasnovan na klasičnoj medijskoj prisutnosti, već na atmosferi, muzici i posebnom odnosu sa publikom - upravo zbog toga svaki njihov nastup ima dozu misterije, intimnosti i snažnog festivalskog naboja. Široj publici poznati su po pesmama kao što su „Sutra“ i „Frka“, koje su postale regionalni klupski i koncertni favoriti.

Foto: Promo

Ulaznice za VIBE Festival 2026 dostupne su putem zvaničnog sajta festivala vibefestival.rs, kao i kroz Gigstix prodajnu mrežu.

