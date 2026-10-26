Vojin Kusić ispred rotirajuće kuće koju je sam napravio u Srpcu

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Koliko daleko biste otišli da udovoljite osobi koju volite? Vojin Kusić iz Srpca u Republici Srpskoj imao je prilično neobičan odgovor na to pitanje. Nakon godina prepravki, rušenja zidova i menjanja rasporeda u kući kako bi zadovoljio želje supruge, odlučio je da više ne pomera sobe - nego celu kuću.

Tako je nastala jedna od najneobičnijih porodičnih kuća na ovim prostorima, koja može da se okrene oko svoje ose i promeni pogled za svega nekoliko sekundi. Kada je najsporija, za puni krug potreban joj je čitav dan, a kada se uključi najveća brzina, 360 stepeni napravi za samo 22 sekunde.

Vojin Kusić napravio rotirajuću kuću Foto: Prva Printscreen

Sve je počelo zbog pogleda iz sobe

Vojin je u više navrata pričao da je, kada je završio porodičnu kuću, njegova supruga počela da razmišlja o drugačijem rasporedu prostorija. Jednom joj je odgovaralo da spavaća soba bude okrenuta na jednu stranu, zatim je želela da dnevna soba gleda prema putu, pa su krenule prepravke.

On je u početku rušio zidove, spajao i razdvajao prostorije i prilagođavao instalacije. Posle nekog vremena shvatio je da postoji mnogo jednostavnije, makar ne i uobičajenije rešenje.

Ako pogled ne odgovara - okreneš kuću.

Vojin Kusić ispred rotirajuće kuće koju je sam napravio u Srpcu Foto: Prva Printscreen

U svom prepoznatljivo duhovitom stilu objasnio je da ova ideja ima još jednu praktičnu prednost.

- Ako vidite da vam idu neželjeni gosti, uključite kuću i okrenete na drugu stranu, normalno da će se ljudi vratiti, ako imaju imalo kulture.

Sličnu šalu ispričao je i u razgovoru koji je svojevremeno preneo Rojters, rekavši da se sa kućom okreće i ulaz, pa domaćin praktično može da „skloni vrata“ pred gostima koje ne očekuje.

Nije pronašao majstore, pa je sve napravio sam

Iza ideje koja zvuči kao šala krije se ozbiljan tehnički poduhvat. Vojin nema fakultetsko obrazovanje i sebe opisuje kao samoukog čoveka. Potiče iz skromne porodice, završio je osnovnu školu, a tokom života je znanje sticao kroz rad i sopstveno interesovanje za mehaniku. Kada je pokušao da pronađe stručnjake koji bi mu pomogli da realizuje zamisao, nije naišao na naročito razumevanje. Zato je najveći deo posla uradio sam.

Vojin Kusić ispred rotirajuće kuće koju je sam napravio u Srpcu Foto: Prva Printscreen

- Sve sam sam napravio, a pravio sam šest godina. Svaki dan nešto. Meni se ne žuri nigde - govorio je Vojin.

Kuća je postavljena na centralni sistem koji joj omogućava rotaciju, a konstrukcija se kreće po kružnoj putanji. Vojin je za mehanizam koristio različite delove koje je prilagođavao svojoj ideji, među njima industrijske elemente i delove starih mašina. U novijem predstavljanju projekta objašnjeno je da sistem ima 12 valjaka, dok je deo opreme pronalazio i na vojnom otpadu.

Poseban izazov nisu bili samo zidovi i težina objekta. Trebalo je rešiti struju, vodu, grejanje i kanalizaciju tako da kuća može da se pomera, a da i dalje normalno funkcioniše.

Ideja mu je pala na pamet mnogo ranije

Iako je suprugina želja za drugačijim pogledom bila neposredan povod, ideja o nečemu što se okreće pratila je Vojina mnogo duže.

Foto: Printscreen YouTube/RTRS

Govorio je da ga je još kao mladića fascinirala tehnika i da su mu uzori bili Nikola Tesla i Mihajlo Pupin. Jedno od iskustava koje je pamtio bila je i velika okretaljka za lokomotive, koju je video na železničkoj stanici u Beogradu. Još tada mu je ideja da se ogromna konstrukcija može okretati ostala negde u glavi.

Godinama kasnije dobio je priliku da tu zamisao pretvori u stvarnost.

Čak ni zdravstveni problemi nisu ga naterali da odustane. Dok je tokom izgradnje završio u bolnici zbog srčanih tegoba, lekarima je, kako je kasnije pričao, rekao da mu je potrebno još vremena jer je ceo projekat imao samo u glavi i niko drugi ne bi znao kako da ga završi.

Za puni krug joj treba od 22 sekunde do 24 sata

Najzanimljivija stvar u vezi sa kućom jeste što vlasnik sam može da odredi brzinu kojom će menjati pogled. Na najsporijem podešavanju jedan puni krug traje 24 sata. Kada se motor ubrza, cela kuća može da se okrene za svega 22 sekunde. Tako se pogled iz prostorija u kratkom roku menja između njiva, šume, puta i okolnog pejzaža.

Za Vojina to nije samo tehnička atrakcija, već ostvarenje ideje kojoj je posvetio šest godina života.

„To je moja ljubav iz mladih dana“

Zanimljivo je da Vojin nije imao veliku podršku kada je počeo da gradi. Ljudi iz okoline bili su skeptični, a čak su ga i njegova deca savetovala da odustane.

Jedina osoba koja, prema njegovim rečima, nije sumnjala u njega bila je upravo njegova supruga.

- Kad sam ja počeo da radim, bilo je mnogo sveta koji su bili skeptici. Jedino žena nije, čak su i deca govorila: „Nemoj, tata, šta će ti to“.

A onda je objasnio i zašto mu njeno poverenje toliko znači.

- Mi smo sad 50 godina u braku. Prema tome, da budemo jasni, to je moja ljubav iz mladih dana. Ja nju ništa manje ne volim nego što sam je voleo pre 50 godina.

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