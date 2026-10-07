Ejmi Džindžer Hart govori o odluci da već deset godina ne uklanja dlačice

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Pre desetak godina Ejmi Džindžer Hart jednostavno je odlučila da joj je dosta. Dosta brijanja, depilacije, čekanja da dlačice porastu dovoljno za vosak i stalnog osećaja da žensko telo mora da izgleda na samo jedan način. Ono što je tada bila sasvim lična odluka, doneta zbog udobnosti, danas je postalo jedan od detalja po kojima je publika najviše prepoznaje — i od kojeg, kako tvrdi, veoma dobro zarađuje.

Amerikanka, koja danas ima 34 godine, kaže da je kao mlađa bez mnogo razmišljanja prihvatila ideju da žene jednostavno „treba“ da uklanjaju dlačice. Nije se pitala da li to zaista želi, već je sledila ono što je godinama viđala kao standard.

Ejmi Džindžer Hart govori o odluci da već deset godina ne uklanja dlačice Foto: Printscreen/INstagram/hart.on.fire

- Dok sam odrastala, brijanje mi se činilo kao obaveza. Kao da se podrazumeva da žene ne bi trebalo da imaju dlačice - ispričala je za OK! Magazine.

Od brijača do voska, pa do potpunog odustajanja

U jednom trenutku brijač je zamenila voskom, a na njene navike uticao je i tadašnji partner kojem se dopadala potpuno glatka koža. Ipak, ono što je trebalo da bude deo rutine počelo je sve više da joj smeta.

Nije joj prijalo ni samo uklanjanje dlačica, ali još manje period kada ponovo počnu da rastu. Stalno održavanje, planiranje sledeće depilacije i neprijatan osećaj između dva tretmana na kraju su joj postali besmisleni.

- Mrzela sam taj osećaj dok ponovo rastu. Na kraju sam zaključila da sve to jednostavno nije vredno truda - objasnila je.

Tako je u srednjim dvadesetim prestala da se brije.

Pogledajte u galeriji njene fotografije:

1/6 Vidi galeriju Ejmi Džindžer Hart donela odluku da već deset godina ne uklanja dlačice Foto: Printscreen/INstagram/hart.on.fire

Bez velike odluke, bez namere da od toga pravi poruku ili imidž. Jednostavno je odlučila da više neće trošiti vreme na nešto što joj nije prijalo.

Ono što je nekada uklanjala danas joj donosi novac

Vremenom je baš taj detalj postao deo njenog prepoznatljivog izgleda. Hart danas pravi sadržaj za odrasle, a tvrdi da veliki broj njenih pretplatnika upravo prirodne dlačice smatra posebno privlačnim.

- Rekla bih da otprilike polovina mojih pretplatnika na neki način voli moje dlačice - kaže ona.

Zahtevi koje dobija često su veoma precizni. Neki traže snimke pazuha izbliza, drugi žele da podigne ruke pred kamerom ili da dodiruje dlačice.

Ejmi Džindžer Hart govori o odluci da već deset godina ne uklanja dlačice Foto: Printscreen/INstagram/hart.on.fire

Prema njenim rečima, približno četvrtina personalizovanih porudžbina vezana je upravo za taj deo njenog izgleda, a minut takvog sadržaja naplaćuje oko 100 dolara. U dobrim danima, tvrdi, samo na toj vrsti zahteva može da zaradi oko 1.000 dolara.

Zato se i našalila da bi eventualno brijanje za deo njene publike verovatno predstavljalo pravo razočaranje.

- Mislim da bi se moji pratioci pobunili kada bih se obrijala - rekla je.

Internet ume da bude suroviji od stvarnog života

Iako joj je prirodan izgled doneo publiku, nije je poštedeo uvreda. Hart kaže da na društvenim mrežama često dobija komentare ljudi koji njene dlačice nazivaju odvratnim ili neprihvatljivim.

Zanimljivo je, međutim, da takve reakcije gotovo nikada ne doživljava uživo.

Slično iskustvo imala je i u ljubavnim odnosima. Kako kaže, ideja da žena mora da bude potpuno glatka da bi nekome bila privlačna u njenom slučaju se nije pokazala tačnom.

Ejmi Džindžer Hart govori o odluci da već deset godina ne uklanja dlačice Foto: Printscreen/INstagram/hart.on.fire

- Ako se nekome stvarno sviđate, dlačice mu neće predstavljati problem. Zapravo, verovatno će mu se početi sviđati upravo zato što su deo vas - objasnila je.

„Navikli smo da ih kod žena ne vidimo“

Hart smatra da je upravo to razlog zbog kojeg prirodne dlačice i dalje izazivaju toliko reakcija.

Žensko telo se, kako kaže, decenijama u reklamama, filmovima i popularnoj kulturi prikazivalo bez njih, pa je nešto potpuno prirodno s vremenom počelo da izgleda neobično.

- Ženske dlačice postale su gotovo tabu. Jednostavno ih više nismo navikli viđati - smatra ona.

Za nju, međutim, cela priča odavno nije samo pitanje izgleda.

Ejmi Džindžer Hart govori o odluci da već deset godina ne uklanja dlačice Foto: Printscreen/INstagram/hart.on.fire

Najvažnije joj je, kaže, to što je prestala da pokušava da ispuni standard koji nikada nije sama izabrala. Odluka koja je počela željom za malo više udobnosti vremenom joj je donela i veće samopouzdanje.

A usput se pokazalo i da ono zbog čega bi je neko kritikovao, neko drugi može smatrati upravo najprivlačnijim delom njenog izgleda.

- Šta god da imate i kako god da izgledate, negde postoje ljudi kojima će se upravo to sviđati - zaključila je.

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