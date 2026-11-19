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Australijska influenserka preletela je pola sveta kako bi u Turskoj obavila nekoliko estetskih zahvata, a posebnu pažnju privukao je način na koji je ponela novac za njihovo plaćanje. Naime, umesto da 20.000 dolara stavi u novčanik ili ručni prtljag, odlučila je da ih pričvrsti direktno uz telo.

Kortni Babić iz Njukasla u Novom Južnom Velsu objavila je u ponedeljak, 16. novembra, snimak na Instagramu u kojem je otkrila da je konačno došao dan za put u Istanbul, gde je planirala nekoliko estetskih operacija.

Ova 37-godišnjakinja nameravala je da uradi fejslifting, zatezanje vrata i podizanje usana, a priznala je da je zbog svega bila veoma uplašena.

Kortni Babić influenserka Foto: courtney_klk/instagram

Majka četvoro dece na put je krenula bez supruga i mališana, koji su ostali kod kuće. Iako je znala da će joj rastanak teško pasti, priznala je da joj je bilo mnogo teže nego što je očekivala.

Novac od 20.000 dolara pričvrstila za telo

U snimku, kojim je svojih 36.000 pratilaca povela na putovanje, Kortni je pokazala pozamašnu gomilu novčanica koju je ponela sa sobom u avion.

„Morala sam da putujem sa 20.000 dolara pričvršćenih za telo“, otkrila je ona.

Kortni Babić influenserka Foto: courtney_klk/instagram

Objasnila je i zbog čega se odlučila da ponese toliku količinu gotovine, umesto da plati karticom ili bankovnim transferom.

„U Turskoj je sasvim uobičajeno da vam plastični hirurzi naplate dodatnih 10 odsto ako plaćate karticom ili bankovnim transferom. Džon mi je rekao da jednostavno platim karticom, ali moja ženska računica mi je rekla da ću ovako imati još tri hiljade dolara da potrošim na šta god poželim“, ispričala je influenserka.

Sin joj poklonio plišanog psa za put

Iako je bila uzbuđena zbog putovanja, rastanak od porodice nije joj lako pao. Posebno dirljiv trenutak bio je kada joj je sin Lendon poklonio igračku u obliku minijaturnog jazavičara, kojoj je dao ime Laki, kako bi joj pravila društvo tokom puta.

Kortni je u avionu provela 14 i po sati pre nego što je stigla do Dubaija, gde je imala presedanje, a potom je nastavila put ka konačnom odredištu Istanbulu.

Posebno je istakla da joj je doplata za dodatni prostor za noge u avionu bila i te kako vredna novca, s obzirom na dugo putovanje koje je čekalo.

Svojim pratiocima obećala je da će ih kroz objave i snimke upoznati sa čitavim iskustvom, od dolaska u Tursku do oporavka nakon estetskih zahvata.