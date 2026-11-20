Slušaj vest

Džejson Miler je supruzi, koja je bila u petom mesecu trudnoće, priznao da ju je prevario s muškarcem i da je gej. Samo 18 sati kasnije, kako je ispričao na TikToku, ona je zatražila da sedne i razgovara sa obojicom. Iako ju je njegovo priznanje duboko povredilo, želela je da razjasne kako će se ponašati prema detetu koje je tek trebalo da se rodi.

Njihov brak nije opstao, ali roditeljstvo je ostalo zajednička odgovornost. Više od dve decenije kasnije, jedna pošiljka vratila je Džejsona na taj razgovor: poštom je stigla fakultetska diploma njihove ćerke Ele.

Džejson Miler Foto: instagram/jasonwaidmiller

Njegova ispovest, objavljena na profilu „@jasonwaidmiller“, prikupila je oko milion pregleda i više od 900 komentara. Mnogi gledaoci pažnju su usmerili upravo na njegovu bivšu suprugu i odluku koju je donela u trenutku kada joj se brak raspadao.

Supruga je poznavala muškarca s kojim ju je prevario

Džejson je na svom sajtu objavio više detalja o porodičnoj priči. Suprugu Rejčel upoznao je 1992. godine, a venčali su se u avgustu 1998, posle šest godina veze.

Meta je upoznao preko posla. Ubrzo su počeli da se druže i van radnog mesta, zajedno sa suprugama. Kako Džejson opisuje, njih četvoro provodili su vreme zajedno i odlazili na putovanja, dok je njegov odnos sa Metom kasnije prerastao u aferu.

U junu 2003. saznao je da je Rejčel trudna. Nekoliko meseci kasnije odlučio je da joj kaže istinu.

Džejson Miler Foto: instagram/jasonwaidmiller

Na svom sajtu navodi da su 7. septembra 2003. i on i Met svojim suprugama priznali šta se događa. Džejson opisuje da je Rejčel bila toliko potresena da je pozvao svoju majku da dođe i pruži podršku.

Razgovor na kauču koji pamti i danas

Već sledećeg dana, 8. septembra, Rejčel je zatražila razgovor sa suprugom i Metom. Prema Džejsonovom svedočenju, rekla im je koliko je povređena, ali i ukazala na činjenicu koju njihov raskid nije mogao da promeni: dete će se roditi i odrasli moraju da pronađu način da sarađuju.

Želela je da pokušaju da izgrade odnos u kojem njihova ćerka neće ostati bez podrške zbog onoga što se dogodilo među njima.

Džejson Miler Foto: instagram/jasonwaidmiller

Godinama kasnije, upravo na taj susret pomislio je kada je stigla Elina diploma.

- Pre nekoliko dana poštom je stigla Elina fakultetska diploma. Tog dana sam zastao i razmišljao o onom razgovoru nas troje na kauču - ispričao je Džejson.

Priznao je da njihov put nije bio jednostavan. Suočavali su se sa teškoćama i njihov odnos nije uvek funkcionisao onako kako su želeli. Ipak, kaže da je ponosan na ono što su uspeli da izgrade, a naročito na ćerku koja je odrasla u izuzetnu mladu ženu.

Istakao je da su sve troje ponosni na Elu.

„Nisam čuo da izražavate zahvalnost toj neverovatnoj ženi“

Ispovest je izazvala različite reakcije. Dok su jedni pohvalili njihovu sposobnost da sarađuju posle bolnog kraja braka, drugi su smatrali da je u Džejsonovoj priči trebalo da bude više prostora za ono što je njegova bivša supruga prošla.

- Mislim da je ovo predivan ishod, iako možda samo na površini, jer nisam čuo da hvalite ili izražavate zahvalnost toj neverovatnoj ženi što je prihvatila situaciju i stavila dete na prvo mesto. Ipak, nema sumnje da je bilo potrebno vas troje da ovo uspe - napisao je jedan korisnik.

Džejson Miler i njegov partner Met Foto: instagram/jasonwaidmiller

Drugi je kratko poručio:

- Vaša supruga je snažna i neverovatna osoba.

Pojedini komentatori pitali su se da li je Rejčel kasnije pronašla novu ljubav. Drugi su upozoravali da kratak snimak ne otkriva sve o njihovim odnosima, godinama roditeljstva i privatnim odlukama.

Bilo je i onih koji su zasluge za odgajanje Ele pripisivali svim odraslima koji su učestvovali u njenom životu.

- Zaboravljamo da smo ljudi. Rođeni grešnici. Nije ona zaslužna za sve. On je bio iskren. Ona je imala izbor. Svi su se žrtvovali. Svi su se trudili. Svi su bili nesebični. Svaka čast roditeljima - glasio je jedan komentar.

Džejson Miler i njegov partner Met Foto: instagram/jasonwaidmiller

Džejson se danas na svom sajtu predstavlja kao pisac, govornik, Elin otac i Metov suprug.

Video: Žena se udala za kuma na svom venčanju