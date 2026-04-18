Taila Medison, koja sada ima 28 godina, ispričala je kako je bila uništena nakon što je saznala da ju je partnervarao sa desetinama žena, uprkos tome što mu je dala više od 800.000 evra i plaćala mu luksuzne odmore. Zvezda platforme OnlyFans otkrila je da je njen bivši partner učestvovao u njenom sadržaju kao anonimni učesnik tokom njihove trogodišnje veze.

On je u početku podsticao da se pridruži platformi, ali se njihova dinamika brzo promenila kako je njen uspeh rastao.

Foto: tailamaddison/tiktok

„To što sam počela sa OnlyFans-om zapravo je bila njegova ideja“, rekla je Taila.

„Počelo je sa kratkim snimcima u donjem vešu, ali kako su pretplatnici tražili više i kako je stizalo više novca, brzo se razvijalo. On se na kraju uključio samo da bismo zaradili više.“

Foto: tailamaddison/tiktok

U to vreme, njen bivši je bio nezaposlen, a Taila je postala jedini izvor prihoda. Dok je ona bila javno lice sadržaja, on je ostao potpuno anoniman.

„Pristala sam da mu dajem 50% svoje zarade, uprkos činjenici da je moje lice bilo prikazano, dok je on mogao da ostane anoniman“, rekla je ona, ističući da je to smatrala prilično nepravednim.

Taila Medison Foto: tailamaddison/tiktok

Taila kaže da je tokom veze finansirala ekstravagantan način života, pokrivajući sve od luksuznih putovanja do automobila od 56.000 funti ($76.000).

„Potrošila sam blizu 800.000 evra na njega. Kupila sam mu auto koji i danas vozi. Išli smo na raskošne odmore svaka dva meseca, na Bali devet puta, u Japan, Evropu, i ja sam sve plaćala. Čak sam nam platila put u Tursku da bi on uradio transplantaciju kose.“

Otkriće prevare i kraj veze

Njihova veza se konačno raspala nakon što je Taila otkrila da ju je varao putem viralne Fejsbuk grupe „Sis, is this your man?“.

Taila je procenila da ju je varao sa blizu 27 devojaka tokom tri godine. Šokantno je bilo to što je on tražio od nje da prati tu stranicu i proverava koliko će se još devojaka javiti. Viđala ga je kako u njihovoj kući pokušava da podnese zahtev Fejsbuku da uklone objavu o njemu.

Taila je izjavila da se u vezi osećala više kao staratelj nego kao partnerka, jer je vodila računa o njihovoj trospratnoj kući, računima i poslu. „Plaćala sam sve račune, sve je bilo na moje ime. Bila sam mu kao majka“, uzdahnula je.

Njena perspektiva na veze se sada značajno promenila, posebno kada su u pitanju finansijske granice. „U sledećoj vezi ću definitivno zahtevati minimum podelu 50/50, ali 70/30 bi bilo idealno“, rekla je. „Završila sam sa kupovinom stvari drugima. Ne treba da osećate da radite apsolutno sve, mora se pronaći balans.“

Uprkos ovom bolnom iskustvu, Taila kaže da ne žali zbog kreiranja sadržaja, već isključivo zbog finansijskih odluka koje je donela.

„Ne žalim što sam snimala sadržaj sa njim, ali definitivno žalim što sam potrošila sav taj novac na njega.“