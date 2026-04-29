što da ne

Slušaj vest

Snimak iz Splita je za samo dva dana prikupio više od 400 hiljada pregleda i postao viralan na Tik-Toku. Razlog je neobičan prizor koji je mnogima privukao pažnju – starija žena u električnim kolicima vozila se putem, dok je iza nje bila prilična gužva u saobraćaju.

Na snimku, preko kojeg piše "Samo u Splitu", vidi se kako se žena vozi svojom trakom, bliže sredini puta. U jednom trenutku iza nje se vidi gradski autobus, dok je deo automobila nastavljao vožnju obilazeći je. Prizor je mnoge zabavio, pa su se u komentarima nizale reakcije.

"Ko je ta diva?"

"Ok brate šta je ovo", "Nema više šta da izgubi", "Baba šta radiš", "Hahahahaha pa ovo drugi put vidim u svojih koliko već godina ide baba", "Najjača je stvarno", "Ko je ta diva?", "Najnormalnije jutro u Splitu", "I ja sam to video u Splitu", pisali su korisnici Tik-Toka.

Deo komentatora povukao je paralelu sa drugim prevoznim sredstvima: "Ako može trotinet, zašto ne bi mogla i ona?", "Kad mogu električni skuteri može i motorizovana baba", pišu ljudi.

