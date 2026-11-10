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Ažda Pekan, diva turske pop muzike, zahvaljujući svom raskošnom glasu postala je jedna od najpoznatijih i najuticajnijih ličnosti u Turskoj. Njenoj harizmi i glasu muškarci nisu mogli odoleti, a sale u kojima nastupa i dalje su krcate. U 79. godini izgleda neverovatno, a kako sama priznaje, kada bi mogla da vrati vreme, promenila bi samo jednu stvar u svom životu.

Pekan je bosanskog porekla, ali je rođena i odrasla u Istanbulu. Još u detinjstvu roditelji su primetili njen talenat za muziku, a bilo je jasno da će jednog dana postati velika zvezda. Tokom svoje bogate karijere objavila je čak 20 albuma i sarađivala sa najvećim imenima turske estrade. U njenim hitovima žena je prikazana kao snažna figura, a u muzici se oseća jak uticaj Zapada.

Adža Pekan na Nedelji mode u Londonu 2018. godine Foto: Laura De Meo / Shutterstock Editorial / Profimedia

Prvi put je stekla slavu šezdesetih godina, kada je izvela pesmu italijanske pevačice Mine Il Cielo In Una Stanza. Osim što je pevačica, Ažda je pokazala i talenat za glumu, te je tokom karijere igrala u nekoliko filmova.

Ljubavni život bez srećnog kraja

Pekan je imala buran ljubavni život, ali nije uspela da pronađe istinsku sreću. Prvi put se udala u oktobru 1973. godine za Džoškuna Sampaza, fudbalera mlađeg od nje devet godina. Ona je imala 28 godina, a on samo 19 godina. Ipak, brak je trajao samo šest dana! Njegova porodica se protivila njihovoj vezi, a u sve je umešala prste svekrva. Pod pritiskom roditelja Sampaz je odlučio da se razvede.

Adža Pekan u filmu The Crownless King Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Nakon toga, Ažda je šest godina bila sama, sve dok nije započela vezu sa novinarom Erolom Jarašom. Međutim, ni ta ljubav nije opstala. Drugi brak sklopila je 1984. godine sa Alijem Barsom, ali ni on nije bio dugog veka – trajao je šest godina. Od tada, više se nije udavala i retko je govorila o svom ljubavnom životu.

– U mom životu sada ne postoji niko. Da ima, videli biste ga. Nikada to ne krijem. Već dugo ruka muškarca nije dodirnula moju. Želim da bude ovako. Navikla sam se na usamljenost – rekla je jednom prilikom za turske medije.

Adža Pekan dobila nagradu Arts Grand u Ankari 2022. godine Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najveće kajanje

Iako je doživela ogromnu slavu, Ažda priznaje da se najviše kaje što nije postala majka. Gostujući u emisiji Neka ostane među nama, otkrila je da je imala čak šest abortusa, jer u tim trenucima nije bila spremna za majčinstvo.

– Usamljenost je teška. Bila sam udata za Alija, a tokom tog braka sam zatrudnela. Ali nisam rodila bebu. Kada se osvrnem, kažem sebi: 'Volela bih da nije bilo tako' – priznala je iskreno.

Pekan veruje da bi joj život bio drugačiji da je pronašla pravu ljubav i imala stabilan brak.

– Nijedan brak ne traje 30-40 godina. Pokušavam da se utešim svojim mačkama. Šest puta mi se dogodilo, a ja to nisam htela. Jedva sam mogla da održim svoj život, jedva sam stajala na svojim nogama. Muškarci ne žele da me vide slavnu na sceni i u pidžami i papučama kod kuće. Oni uvek hoće da me vide kakva sam na sceni. Ali ja ne mogu da budem takva svakog trenutka – ispričala je Ažda u emisiji "Page 2" pre nekoliko godina.

Ikona koja ne stari

Uprkos svemu, Ažda Pekan i dalje fascinira publiku. Iako je u februaru napunila 79 godina, krasila je naslovnice prestižnih magazina, uključujući tursko izdanje „Voga“. Njeni hitovi su i dalje rado slušani, a njena priča svedoči o životu žene koja je sve stekla sama, ali kojoj je sudbina uskratila ono što je najviše želela – trajnu ljubav i porodicu.

(Kurir.rs/ Blic žena)

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