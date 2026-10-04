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Majka slavne porodice Kardašijan-Džener, Kris Džener (70), ponovo je privukla pažnju javnosti kada se pojavila na svečanom događaju u Los Anđelesu. Ovoga puta nije bila zanimljiva samo zbog glamuroznog stajlinga i društva dugogodišnjeg partnera Korija Gembla (45), već i zbog svog izgleda, koji je ponovo pokrenuo komentare o estetskim zahvatima.

Kris je na crveni tepih stigla držeći se za ruku sa Korijem, sa kojim je u vezi više od deset godina. Iako se o njenom izgledu već dugo govori, njen dolazak posebno je privukao pažnju zbog navoda o nedavnom fejsliftingu, za koji se u medijima pominjala cifra od čak 100.000 dolara.

Kris Džener Foto: Jeffrey Mayer/MediaPunch / imago stock&people / Profimedia

Kris Džener pokazala rezultate estetskog zahvata

Za svečano veče Kris je odabrala tamnoplavu satensku haljinu sa dekolteom, preko koje je nosila maksi kaput od šljokica u istoj nijansi. Stajling je upotpunila elegantnim cipelama sa mašnom i diskretnim nakitom, dok je njeno lice bilo u centru pažnje fotografa.

Kris je tokom večeri bila vidno raspoložena i gotovo sve vreme se osmehivala, što su pojedini mediji protumačili kao znak da je zadovoljna rezultatom estetskog zahvata. Ipak, sama Kris nije javno iznosila detalje o tome koliko je tačno novca potrošila niti je potvrđivala sve navode koji su se pojavljivali u medijima.

Kris Džener Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Priče o njenim estetskim intervencijama nisu novost. Izgled Kris Džener godinama izaziva pažnju, a svaka veća promena na njenom licu brzo postaje tema komentara javnosti.

Kori Gembl joj je najveća podrška

Uz Kris je i ovog puta bio Kori Gembl, koji se potrudio da njihov izgled bude usklađen. Nosio je tamnoplavo odelo i belu košulju sa svetloplavim prugama, dok su zajedno pozirali pred fotografima.

Njih dvoje upoznali su se 2014. godine, a veza je vremenom postala jedna od najstabilnijih u životu rijaliti zvezde. Iako nisu u braku, Kris je ranije govorila o Koriju kao o svom "partneru za ceo život" i isticala da joj je sa njim uvek zabavno.

Kori se već godinama pojavljuje uz Kris na važnim događajima, ali i na porodičnim okupljanjima. Postao je deo njenog svakodnevnog života, a često se može videti i u društvu njenih ćerki Kim Kardašijan, Kortni Kardašijan, Kloi Kardašijan, Kendal Džener i Kajli Džener.

Dok porodica Kardašijan-Džener gotovo svakodnevno privlači pažnju javnosti, Kris je još jednom pokazala da i u sedmoj deceniji ume da bude jedna od glavnih zvezda svakog crvenog tepiha na kojem se pojavi.

(Kurir.rs/Ona.rs)

VIDEO: Kim Kardašijan