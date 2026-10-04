Hoće li ova žena prestati? Novo lice u 70. godini platila 100.000, pa odmah stala pred kamere
- Kris Džener (70) pojavila se u Los Anđelesu sa partnerom Korijem Gemblom i ponovo privukla pažnju izgledom i stajlingom.
- Mediji navode da je uradila fejslifting vredan oko 100.000 dolara, ali ona nije javno potvrdila te detalje.
Majka slavne porodice Kardašijan-Džener, Kris Džener (70), ponovo je privukla pažnju javnosti kada se pojavila na svečanom događaju u Los Anđelesu. Ovoga puta nije bila zanimljiva samo zbog glamuroznog stajlinga i društva dugogodišnjeg partnera Korija Gembla (45), već i zbog svog izgleda, koji je ponovo pokrenuo komentare o estetskim zahvatima.
Kris je na crveni tepih stigla držeći se za ruku sa Korijem, sa kojim je u vezi više od deset godina. Iako se o njenom izgledu već dugo govori, njen dolazak posebno je privukao pažnju zbog navoda o nedavnom fejsliftingu, za koji se u medijima pominjala cifra od čak 100.000 dolara.
Kris Džener pokazala rezultate estetskog zahvata
Za svečano veče Kris je odabrala tamnoplavu satensku haljinu sa dekolteom, preko koje je nosila maksi kaput od šljokica u istoj nijansi. Stajling je upotpunila elegantnim cipelama sa mašnom i diskretnim nakitom, dok je njeno lice bilo u centru pažnje fotografa.
Kris je tokom večeri bila vidno raspoložena i gotovo sve vreme se osmehivala, što su pojedini mediji protumačili kao znak da je zadovoljna rezultatom estetskog zahvata. Ipak, sama Kris nije javno iznosila detalje o tome koliko je tačno novca potrošila niti je potvrđivala sve navode koji su se pojavljivali u medijima.
Priče o njenim estetskim intervencijama nisu novost. Izgled Kris Džener godinama izaziva pažnju, a svaka veća promena na njenom licu brzo postaje tema komentara javnosti.
Kori Gembl joj je najveća podrška
Uz Kris je i ovog puta bio Kori Gembl, koji se potrudio da njihov izgled bude usklađen. Nosio je tamnoplavo odelo i belu košulju sa svetloplavim prugama, dok su zajedno pozirali pred fotografima.
Njih dvoje upoznali su se 2014. godine, a veza je vremenom postala jedna od najstabilnijih u životu rijaliti zvezde. Iako nisu u braku, Kris je ranije govorila o Koriju kao o svom "partneru za ceo život" i isticala da joj je sa njim uvek zabavno.
Kori se već godinama pojavljuje uz Kris na važnim događajima, ali i na porodičnim okupljanjima. Postao je deo njenog svakodnevnog života, a često se može videti i u društvu njenih ćerki Kim Kardašijan, Kortni Kardašijan, Kloi Kardašijan, Kendal Džener i Kajli Džener.
Dok porodica Kardašijan-Džener gotovo svakodnevno privlači pažnju javnosti, Kris je još jednom pokazala da i u sedmoj deceniji ume da bude jedna od glavnih zvezda svakog crvenog tepiha na kojem se pojavi.
(Kurir.rs/Ona.rs)
VIDEO: Kim Kardašijan