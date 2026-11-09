Slušaj vest

Glumac Feđa Štukan u autobiografiji „Blank“ opisao je život obeležen traumama, nasiljem, gubitkom i dugogodišnjom zavisnošću. U ispovesti je govorio o detinjstvu u Sarajevu, bekstvu iz pritvora, smrti devojke Mirne i godinama tokom kojih je heroin uzimao više puta dnevno. „Čak 15 godina sam bio na drogi“, rekao je Štukan, čija priča svedoči o tome koliko daleko čoveka mogu da odvedu bol i zavisnost.

„Moje detinjstvo je bilo traumatično“

Foto: ATA images

Štukan je odrastao u Sarajevu, u porodici arhitekata. Kaže da su imali novca, ali da iz ranog detinjstva ne pamti mnogo lepih trenutaka. Posebno traumatično iskustvo bilo je kada je pronašao dedu Milana, đakona u pravoslavnoj crkvi.

- Moje detinjstvo je bilo traumatično. Deda Milan je bio đakon u pravoslavnoj crkvi, našao sam ga obešenog o plinsku cev u hodniku našeg stana. Moj otac Mustafa i majka Nađa, a kasnije i sestra Eni, bili su poznati arhitekti. Imali smo novca, ali se nekako ne sećam lepih stvari iz tog perioda. Uglavnom sam tokom ranog detinjstva osećao neki miks tuge, nepravde, nemoći, usamljenosti i straha. Prvi put sam pobegao od kuće kad sam imao pet godina. Doduše, uhvatili su me brzo, dve ulice niže. Sreća je bila što sam imao dobru ekipu van kuće, sa kojom sam imao bend već u drugom razredu osnovne škole. Tad sam počeo i da pušim, a nekoliko godina kasnije i da pijem - ispričao je glumac za Informer Hit.

Pogledajte u galeriji fotografije glumca:

1/11 Vidi galeriju Feđa Štukan Foto: ATA Iamges, Kurir Televizija, This and that production

Odrastao je u kraju u kojem su nasilje i kriminal bili deo svakodnevice. Kao dečak je video ubistvo, a kasnije je, kako kaže, krao automobile i obijao trafike zbog adrenalina. Napustio je srednju školu i vreme provodio u bilijar klubovima, uz svirke i povremene poslove.

- Odrastao sam u zaj*banom kvartu i prvo ubistvo sam video u petom razredu na velikom odmoru. Tri uboda nožem u srce! Kasnije sam sa ekipom krao kola, obijao trafike, samo zbog adrenalina. Slučajno sam probao da igram bilijar i shvatio da sam veliki talenat, pa sam napustio srednju školu. Od 13. do 17. godine vreme sam uglavnom provodio u zadimljenim bilijar klubovima, a usput sam svirao po raznim bendovima, radio kao konobar...

Iz Kotora je pobegao iz pritvora

Foto: Kurir Televizija

Početkom 1991. godine otišao je u Kotor na bilijarski turnir. Tamo se zaljubio u Sanju i ostao, ali je, prema sopstvenim rečima, jedno vreme radio i kao makro. Posao mu nije išao, a ubrzo je završio u pritvoru zbog pucnjave u klubu.

- Početkom 1991. godine otišao sam u Kotor u Crnu Goru na turnir, zaljubio se u Sanju i ostao. Radio sam u bilijar klubu, a onda sam bio i makro. Imao sam pet prostitutki iz Ukrajine.Jedina mušterija koju sam našao bio je moj drugar Mujo. Doveo sam mu Natašu i on se kasnije oženio njom. Nakon mesec dana lošeg poslovanja, preostale četiri Ukrajinke su me odjebale i našle novog makroa - ispričao je Štukan.

Posle pucnjave u klubu policija ga je uhapsila. U pritvoru je, kako je rekao, naučio kako da žiletom otvori lisice, a zatim je pobegao dok je čekao suđenje.

Foto: Firefly Production

- Došlo je do pucnjave u klubu i policija me je uhvatila s tuđim pištoljem iz kojeg sam pucao na nekog glupana iz Vršca. Nisam ga ubio, jer sam naleteo na prazne čaure. Trebalo je da budem osuđen za pokušaj ubistva. Bio sam u pritvoru s dvojicom rumunskih lopova. Stalno su prevrtali po polovinu žileta u ustima. Naučili su me kako žiletom da otvaram lisice. Kad su me policajci poveli na suđenje, dok sam čekao da me sudija pozove, oslobodio sam se i pobegao. Seo sam u bus i došao u Sarajevo. Nisam smeo da odem do Sanje da se pozdravimo.

Smrt devojke odvela ga je u heroin

Najveći gubitak doživeo je kada je pronašao mrtvu devojku Mirnu. Govorio je da je posle njene smrti mesecima vrištao od bola, a zatim počeo da pije, pravi probleme i sve dublje tone u zavisnost.

Foto: Firefly Production

- Izbrisao bih mnogo slika iz svog života. Najteži trenutak u mom životu bila je smrt moje devojke Mirne. Našao sam je mrtvu u kadi! Pokušavao sam da je podignem iz kade, ali nisam mogao da podignem njeno ledeno i ukočeno telo. Dirao sam je po licu i ljubio. Četiri dana kasnije spustio sam je u grob. Spavao sam u Mirninoj sobi, vrištao od bola mesecima. Onda sam počeo da izlazim, pravim probleme u gradu, svi su me izbegavali. Bio sam potpuno razoren!

Štukan kaže da je dugo krivio sebe za njenu smrt. Pokušavao je da bol potisne alkoholom, ali je to, kako je opisao, samo pogoršalo njegovo stanje.

- Hteo sam neko da me ubije, pošto nisam imao m*da da to uradim sam. Dugo sam krivio sebe zbog toga, mada nisam bio kriv. Pokušavao sam da pijem, pa da alkoholom ubijem emocije i svedem ih na minimum. To je pogoršalo stvari. Postao sam agresivan. To je bio početak mog ludila, a na kraju sam još dublje otišao, i to u heroin.

„Rokao sam se 20-30 puta na dan“

Foto: Kurir Televizija

Zavisnost je trajala 15 godina. Štukan je rekao da je heroin uzimao gotovo svakih pola sata i da mu je za drogu bilo potrebno oko 250 evra dnevno. U tom periodu, kako je ispričao, porodica mu se raspadala od tuge.

- Ukrao sam dedi 3.000 maraka koje je čuvao za sahranu. Na kraju sam mu ih vratio baš kad mu je zatrebalo. Rokao sam se u busu, u tramvaju, u kafani za stolom, na ulici, u parkovima... Radio sam to 20-30 puta na dan, otprilike svakih pola sata. Bilo mi je potrebno oko 250 evra dnevno. Kako sam dolazio do toliko novca dnevno, ne pitajte me, ali jesam. U gradu sam znao sve narkomane, ali nijedan nije bio gori od mene. Mogao sam da ubrizgam tri puta veću količinu od ostalih i ostanem na nogama. Moja porodica se raspala od tuge. Čak 15 godina sam bio na drogi! Poslednjih nekoliko godina tog perioda sam baš bio na dnu. Voleo sam da stavim što više droge u kašiku, a što manje vode, da „fleš“ bude što jači - ispričao je.

Feđa Štukan Foto: Stanislav Milojković

Tokom predoziranja, kako je naveo, više puta je bio na ivici smrti. Jednom prilikom, rekao je, gotovo 20 minuta nije imao moždanu aktivnost ni rad srca.

- Bio sam mrtav nekoliko puta od overdoza. Moždane funkcije nula, srce ništa. Video sam da tamo nema ništa od čega bi trebalo da me bude strah. Jednom se desio takav „fleš“, da me je odmah ubio. Život se nije gasio postepeno i nije se vraćao postepeno, nego se ugasio odmah i vratio odmah. Prošlo je dvadeset minuta. Spojili se smrt i život, nije bilo prolaska vremena - ispričao je glumac.

Video: Feđa Štukan o konceptu krvi i tla