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Pit Dejvidson je podelio kako mu je ćerka pomogla u borbi protiv zavisnosti. Komičar (32) je tokom razgovora za Variety govorio o odvikavanju od substanci. Dejvidson, koji je postao otac u decembru 2025. godine, je rekao ovom mediju da mu je njegova devetomesečna ćerka Skoti pomogla da se kloni droge i alkohola.

„Više se ne d**iram. Prošlo je dve ili tri godine od uzimanja zaista teških stvari i oko godinu dana ili više od trave. Čudno, najteže je bilo prestati sa travom“, kaže on. „A sada je lako jer imam dete. Kad god mi se javi neka pomisao, pogledam pozadinu svog telefona i kažem: ’O da, nema šanse.’“

Dejvidson je tokom ekskluzivnog razgovora za magazin People o jednodnevnoj komičarskoj predstavi koju su on i Kolin Džost vodili u četvrtak, 17. septembra, na zloglasnom trajektu „Staten Island Ferry“, koji su kupili u januaru 2022. godine priznao da do ove velike kupovine ne bi došlo da je već 2022. godine bio otac.

Dejvidson, koji je dobio ćerku sa bivšom partnerkom Elsi Hjuit u decembru 2025. godine, navodi da ta kupovina ne bi bila „u njegovom dometu“, dok Džost zadirkuje da je brod „plutajući IRA“ za ćerku njegovog prijatelja.

„Skoti će ovo jednom naslediti“, rekao je Dejvidson uz smeh. „Vrlo sam srećan i uzbuđen što sam otac. To je prava radost i sjajno je.“

„Jedva čekam da dođe i vidi ovakve otkačene stvari. Biće to baš kul“, dodao je Dejvidson.

Dan očeva

Ekskluzivni izvor je u junu rekao za „People“ da je glumac i komičar doveo svoju tada šestomesečnu ćerku i svoju majku Ejmi Voters Dejvidson u muzej „American Museum of Natural History“ na Menhetnovom delu „Upper West Side“ da proslave Dan očeva.

„Želeo je da Skoti upozna neke od najpoznatijih njujorških muzeja, iako je još uvek beba“, rekao je izvor o porodičnom izletu. „Sve u svemu, bio je to sladak, opušten Dan očeva — samo zabavan, nezaboravan dan proveden sa ćerkom.“

„Ljudi su bili jako ljubazni, poštujući ih i pružajući veliku podršku Pitu i Skoti“, dodao je izvor. „Proveli su se baš lepo.“

Izvor je takođe napomenuo da je Dejvidson smanjio putovanja i prilagodio svoj radni raspored kako bi provodio više vremena sa Skoti.

Raskid

Magazin „People“ je potvrdio da su se manekenka i komičar razišli u maju nakon rođenja ćerke. Vest je usledila nakon što je izvor u aprilu rekao za „People“ da par aktivno pokušava da prevaziđe probleme u vezi. Dejvidson je pre raskida govorio o tome kako ga je očinstvo promenilo i pohvalio je roditeljske sposobnosti Elsi Hjuit.

„Život oca je je*eno sjajan“, rekao je komičar u martu za ,,People". „Iscrpljujuće je, isplativo i slatko. I veoma sam srećan jer je Elsi fantastična mama, i ne mogu dovoljno da naglasim koliko sam srećan.“

(Kurir.rs/Žena)

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