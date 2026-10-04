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Četiri decenije tvrdili su da je između njih postojala samo neverovatna filmska hemija. Sada je Majkl Daglas odlučio da prizna da priča ipak nije bila tako jednostavna. U novim memoarima otkrio je da su on i Ketlin Tarner tokom snimanja kultnog filma "Lov na zeleni dijamant" 1984. bili ljubavnici, a glumica je sada prvi put reagovala na njegovo priznanje.

"Bože dragi, kakva frka oko nečega što se desilo pre 40 godina! Volim Majkla i radujem se knjizi", kratko je poručila 72-godišnja Tarner za People.

U galeriji pogledajte fotografije Ketlin Tarner iz mladosti:

1/6 Vidi galeriju Ketlin Tarner u filmu Telesna strast Foto: The ladd Company / Christophel Collection / Profimedia, SNAP / Shutterstock Editorial / Profimedia, LADD COMPANY-WARNER BROS - Album / Album / Profimedia

Daglas, danas 82-godišnjak, o njihovoj tajnoj romansi piše u autobiografiji "One Helluva Ride", koja izlazi 6. oktobra. Pre nego što je odlučio da priču uključi u knjigu, kaže, zatražio je Tarnerinu dozvolu.

"To je bila laž"

Daglas i Tarner upoznali su se radeći na avanturističkom hitu "Lov na zeleni dijamant", a njihova hemija bila je toliko očita da se decenijama nagađalo da li su bili zajedno i van filmskog seta. Oboje su to uporno negirali.

U galeriji pogledajte fotografije Majkla Daglasa:

1/6 Vidi galeriju Majkl Daglas Foto: NORTH-SUNSET / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Justin Ng /Landmark Media / Newscom / Profimedia

"Hemija koju sam imao s Ketlin Tarner bila je toliko jaka da je publika godinama bila uverena da smo bili u vezi dok smo snimali film", piše Daglas.

Godinama su, kaže, ponavljali istu verziju priče: bili su veliki zavodnici, privlačnost je postojala i oboje su bili u iskušenju, ali granicu nikada nisu prešli.

A sada je tome dodao samo jednu rečenicu: "To je bila laž."

Majkl Daglas i Ketlin Tarner Foto: 20thCentFox / Everett / Profimedia

Glumac priznaje da se veoma zaljubio u Tarner i da ga je potpuno izbacila iz ravnoteže.

"Prvo smo pronašli jedno drugo kao prijatelji, zatim kao kolege, a na kraju kao ljubavnici", otkriva.

Njihova romansa razvila se tokom snimanja u Meksiku. Nakon dugih dana na setu odlazili bi zajedno na večeru, ponekad i s ostatkom ekipe, a Daglas tvrdi da bi se kasnije, kada bi svi otišli da spavaju, potajno ušunjao u njenu hotelsku sobu.

U galeriji pogledajte kako danas izgleda Ketlin Tarner:

1/5 Vidi galeriju Ketlin Tarner danas Foto: BrosNYC / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Za njihov odnos, prema njegovim rečima, nisu znali ni reditelj Robert Zemekis ni njihov kolega Deni Devito.

Daglas je u to vreme bio razdvojen od tadašnje supruge Diandre Daglas, s kojom ima sina Kamerona. Upravo je njen dolazak u Meksiko s njihovim sinom označio prekretnicu u njegovom odnosu s Tarner. Daglas piše da je Diandra posumnjala da se između njega i Ketlin nešto dešava. Tarner nije želela da se meša u njihov brak, a on se na kraju vratio supruzi, najpre zbog sina.

Foto: Tayfun CoSkun / AFP / Profimedia

Romansa se završila, ali njihov odnos nije. Daglas i Tarner ponovo su zajedno snimili "Dragulj s Nila2 1985. i "Rat ruža" 1989, a decenijama kasnije ponovo su delili ekran u trećoj sezoni serije "The Kominsky Method".

Njihovo prijateljstvo traje više od 40 godina, a Daglas je još 2021. govorio koliko mu je važno da sačuva odnose koji su izdržali test vremena.

"U dobrom odnosu ono što imate štitite i čuvate", rekao je tada.

Sada je, uz Tarnerinu dozvolu, napokon otkrio i deo njihove zajedničke prošlosti koji su oboje decenijama svesno držali dalje od javnosti.

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