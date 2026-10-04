"Bože dragi..." Oglasila se glumica s kojom je Majkl Daglas varao ženu, priznala da ga voli
- Majkl Daglas u memoarima priznaje da je tokom snimanja filma "Lov na zeleni dijamant" 1984. bio u vezi s Ketlin Tarner, iako su to decenijama negirali.
- Tarner je na njegovo otkriće reagovala kratko: kaže da ga voli i da se raduje knjizi, uz poruku da je cela priča stara 40 godina.
Četiri decenije tvrdili su da je između njih postojala samo neverovatna filmska hemija. Sada je Majkl Daglas odlučio da prizna da priča ipak nije bila tako jednostavna. U novim memoarima otkrio je da su on i Ketlin Tarner tokom snimanja kultnog filma "Lov na zeleni dijamant" 1984. bili ljubavnici, a glumica je sada prvi put reagovala na njegovo priznanje.
"Bože dragi, kakva frka oko nečega što se desilo pre 40 godina! Volim Majkla i radujem se knjizi", kratko je poručila 72-godišnja Tarner za People.
U galeriji pogledajte fotografije Ketlin Tarner iz mladosti:
Daglas, danas 82-godišnjak, o njihovoj tajnoj romansi piše u autobiografiji "One Helluva Ride", koja izlazi 6. oktobra. Pre nego što je odlučio da priču uključi u knjigu, kaže, zatražio je Tarnerinu dozvolu.
"To je bila laž"
Daglas i Tarner upoznali su se radeći na avanturističkom hitu "Lov na zeleni dijamant", a njihova hemija bila je toliko očita da se decenijama nagađalo da li su bili zajedno i van filmskog seta. Oboje su to uporno negirali.
U galeriji pogledajte fotografije Majkla Daglasa:
"Hemija koju sam imao s Ketlin Tarner bila je toliko jaka da je publika godinama bila uverena da smo bili u vezi dok smo snimali film", piše Daglas.
Godinama su, kaže, ponavljali istu verziju priče: bili su veliki zavodnici, privlačnost je postojala i oboje su bili u iskušenju, ali granicu nikada nisu prešli.
A sada je tome dodao samo jednu rečenicu: "To je bila laž."
Glumac priznaje da se veoma zaljubio u Tarner i da ga je potpuno izbacila iz ravnoteže.
"Prvo smo pronašli jedno drugo kao prijatelji, zatim kao kolege, a na kraju kao ljubavnici", otkriva.
Njihova romansa razvila se tokom snimanja u Meksiku. Nakon dugih dana na setu odlazili bi zajedno na večeru, ponekad i s ostatkom ekipe, a Daglas tvrdi da bi se kasnije, kada bi svi otišli da spavaju, potajno ušunjao u njenu hotelsku sobu.
U galeriji pogledajte kako danas izgleda Ketlin Tarner:
Za njihov odnos, prema njegovim rečima, nisu znali ni reditelj Robert Zemekis ni njihov kolega Deni Devito.
Daglas je u to vreme bio razdvojen od tadašnje supruge Diandre Daglas, s kojom ima sina Kamerona. Upravo je njen dolazak u Meksiko s njihovim sinom označio prekretnicu u njegovom odnosu s Tarner. Daglas piše da je Diandra posumnjala da se između njega i Ketlin nešto dešava. Tarner nije želela da se meša u njihov brak, a on se na kraju vratio supruzi, najpre zbog sina.
Romansa se završila, ali njihov odnos nije. Daglas i Tarner ponovo su zajedno snimili "Dragulj s Nila2 1985. i "Rat ruža" 1989, a decenijama kasnije ponovo su delili ekran u trećoj sezoni serije "The Kominsky Method".
Njihovo prijateljstvo traje više od 40 godina, a Daglas je još 2021. govorio koliko mu je važno da sačuva odnose koji su izdržali test vremena.
"U dobrom odnosu ono što imate štitite i čuvate", rekao je tada.
Sada je, uz Tarnerinu dozvolu, napokon otkrio i deo njihove zajedničke prošlosti koji su oboje decenijama svesno držali dalje od javnosti.
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