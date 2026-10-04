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Mlada influenserka koja je nestala početkom septembra navodno je ubijena iz vatrenog oružja istog dana kada joj se izgubio svaki trag. Policija je uverena da je Gabrijela Evaldt Kardoso (23) pogubljena hicima, ali njeno telo još nije pronađeno.

Nestala nakon što je pozajmila automobil od majke

Gabrijela, koja je na Instagramu imala oko 38.000 pratilaca, povremeno je radila i kao vozač. U noći kada je nestala pozajmila je od majke beli „Folksvagen golf“, a poslednji put je zabeležena sigurnosnim kamerama oko 21 sat, dok je bila za volanom.

Mlada influenserka se potom nije vratila u svoj dom u Tramandaiju u Brazilu, što je pokrenulo intenzivnu potragu. Deset dana nakon njenog nestanka, automobil je pronađen bez registarskih tablica, ispred napuštene kuće, nakon anonimne dojave.

Sa zadnjeg stakla bile su uklonjene nalepnice, dok je sa automobila nedostajala i jedna ratkapna.

Policija je pronašla njen mobilni telefon, a nokat pronađen u vozilu poslat je na DNK analizu, u nadi da bi mogao da pruži dodatne tragove o tome šta se dogodilo.

Foto: Instagram

Policija uverena da je ubijena hicima

Istražitelji navode da imaju „tehničku potvrdu“ da je Gabrijela ubijena u noći kada je nestala.

Šef policije Aleksandre Souza rekao je da više nema sumnje da je mlada žena ubijena.

„Potpuno smo sigurni da je pogubljena hicima iz vatrenog oružja“, rekao je Souza.

Tokom pretrage područja policajci su pronašli čaure ispaljene municije, ali telo mlade influenserke još nije locirano.

Policija zna motiv, ali ćuti o osumnjičenima

Istražitelji tvrde da već znaju motiv ubistva, ali za sada ne žele da ga otkriju, kao ni da saopšte imena potencijalnih osumnjičenih.

Kako navode, takve informacije mogle bi da ugroze dalji tok istrage.

Gabrijelina majka, Rozane Marija Matos Evaldt, ne krije koliko je teško podnela nestanak i smrt svoje ćerke, a svoju bol opisala je kao „neobjašnjivu patnju“.

Potraga obustavljena, ali istraga se nastavlja

Nakon nedelja bezuspešne potrage, policija je obustavila pretraživanje terena.

Obilne kiše dodatno su otežale rad dronova i pasa tragača, pa su i te aktivnosti privremeno zaustavljene.

Ipak, policija ne odustaje od slučaja. Novi deo terena mogao bi da bude pretražen nakon što stignu rezultati analize podataka sa telefona, zapisa sa društvenih mreža i forenzičkih ispitivanja.

Iako je prvobitna zona potrage trenutno zatvorena, istraga o nestanku i ubistvu Gabrijele Evaldt Kardoso i dalje traje.

Drugi jeziv slučaj: Influenserka i cela porodica pronađene mrtve

Ovaj slučaj dolazi nakon još jednog jezivog događaja u kojem su influenserka i članovi njene porodice pronađeni mrtvi, nekoliko sati nakon što je objavila uznemirujuću poruku o svojoj „mračnoj strani“.

Tela Sindi Tamez (34) i njenog dvogodišnjeg sina Gustava pronađena su u džipu u Montemorelosu u Meksiku.

Njeno dvoje starije dece, Bruno (11) i Kristijan (12), kao i njen partner Leodegarijo Moja, pronađeni su u njihovoj kući, nekoliko ulica dalje.

Svi su ubijeni iz vatrenog oružja.

Jeziva objava nekoliko sati pre tragedije

Samo nekoliko sati pre nego što su tela pronađena, Sindi je na društvenim mrežama objavila snimak iz automobila uz poruku:

„Ne znaju svi za moju mračnu stranu. Spalila bih sopstvenu kuću samo da gledam kako komšijina gori, čak i ako znam da bih i ja zbog toga nastradala.“

Policija istražuje okolnosti smrti Sindi Tamez, njene dece i partnera, dok se utvrđuje šta je prethodilo krvavom zločinu.