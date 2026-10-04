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Prošlo je 56 godina od smrti Dženis Džoplin, ali muzičko nasleđe legendarne rokerke i danas živi. Sa razvojem muzičkog talenta sve više je upadala i u kandže poroka i doživela neslavni kraj u hotelskoj sobi.

Buduća rok ikona rođena je 19. januara 1943. godine u Port Arturu u Teksasu. Dve decenije kasnije, 1963. godine, preselila se u San Francisko, gde se posvetila muzičkim ambicijama, ali se u isto vreme sve više uplela u svet droge.

Nakon što se nakratko vratila kući kako bi se izborila sa zavisnošću, Džoplin se ponovo vratila u Kaliforniju. Godine 1966. pridružila se grupi Big Brother & The Holding Company, navodi PBS.

Dženis Džoplin Foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Sve je počelo nastupom koji je promenio njen život

Već naredne godine bend je doživeo veliki proboj, a Džoplin se našla u centru pažnje kao njihov glavna pevačica na festivalu Monterey International Pop Festival.

Godine 1968. napustila je grupu i krenula samostalnim putem. Njena moćna interpretacija, prepoznatljiv glas i odvažan stil oblačenja ubrzo su je pretvorili u jednu od najvećih rok zvezda tog vremena.

Nastup na Vudstoku i veliki solo uspeh

Godine 1969. Džoplin je nastupila na legendarnom festivalu Vudstok, zajedno sa brojnim velikim imenima muzičke scene, među kojima su bili Džoan Baez, The Grateful Dead, Creedence Clearwater Revival i The Who.

Ubrzo nakon toga objavila je svoj prvi solo album, I Got Dem Ol’ Kozmic Blues Again Mama!, koji je dospeo do petog mesta na listi Billboard Top 100. Ipak, njen vrtoglavi uspon prekinut je samo godinu dana kasnije.

Dženis Džoplin na poslednjem koncertu u Njujorku Foto: Globe Photos / Zuma Press / Profimedia

Pronađena mrtva u hotelskoj sobi

U jesen 1970. godine, Džoplin je pronađena mrtva u hotelskoj sobi, u 27. godini života.

U trenutku smrti radila je na svom drugom solo albumu. Njeno telo pronađeno je nakon što se nije pojavila na zakazanom snimanju u studiju „Sunset Studios“.

Tog dana trebalo je da snimi vokale za pesmu „Buried Alive in the Blues“. Pesma je kasnije objavljena posthumno, ali kao instrumental, na njenom drugom i poslednjem solo albumu Pearl.

Smrt izazvana predoziranjem heroinom

Prema izveštajima New York Timesa, Dženis Džoplin preminula je od slučajnog predoziranja heroinom. Pevačica je godinama imala problema sa drogom i alkoholom. Dan nakon njene smrti, patolog okruga Los Anđeles, dr Tomas Noguči, govorio je na konferenciji za novinare i otkrio da su u hotelskoj sobi pronađeni droga i pribor za njeno korišćenje. U kanti za smeće pronađen je beli prah, dok je u sobi pronađena i hipodermička igla. Noguči je takođe naveo da su na Džoplininoj jetri bili vidljivi posledice dugogodišnje konzumacije alkohola.

Istraga je isključila mogućnost ubistva i samoubistva.

Kobna noć u hotelu u Holivudu

Džoplin je preminula 4. oktobra 1970. godine, u sobi 105 hotela „Landmark Motor Hotel“ u Holivudu, koji je kasnije preimenovan u „Highland Gardens Hotel“.

Prema navodima PBS-a, njeno telo pronašao je menadžer zadužen za njene turneje, Džon Kuk. Džoplin je pronađena nakon što se nije pojavila na zakazanoj sesiji snimanja. Njen izostanak odmah je izazvao zabrinutost. Imala je samo 27 godina.

Još jedna rok legenda umrla sa 27

Dženis Džoplin nije bila jedina velika rok zvezda koja je preminula u 27. godini. Samo nekoliko nedelja pre nje, 18. septembra 1970. godine, umro je još jedan muzički velikan – Džimi Hendriks, takođe u 27. godini života. Džoplin i Hendriks bili su deo istorijske postave festivala Vudstok 1969. godine.

Njihove prerane smrti zauvek su ih povezale sa takozvanim „Klubom 27“, ali su njihova muzika i uticaj nastavili da žive decenijama nakon njihove smrti.