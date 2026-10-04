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Glumac Majkl Džej Foks, zvezda kultnog filma Povratak u budućnost, dobio je posebno priznanje Kanade za dugogodišnji rad i podršku osobama koje žive sa Parkinsonovom bolešću.

Glumac se u petak pojavio u javnosti u Otavi, gde je održana svečana ceremonija. Foks je unapređen u rang pratioca Ordena Kanade, što predstavlja najviše civilno priznanje koje se može dobiti u toj zemlji.

Majkl Džej Foks Foto: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Priznanje za borbu protiv Parkinsonove bolesti

Foks je priznanje dobio zbog svog „snažnog globalnog zalaganja i nepokolebljive iskrenosti kada je reč o Parkinsonovoj bolesti“.

Tokom ceremonije, guvernerka Kanade Lujza Arbur uputila mu je i posebno emotivnu poruku.

„Vaš primer nas podseća na nešto što je veoma važno: održiv napredak zahteva da idemo napred sa hrabrošću, maštom i odlučnošću.

Na kraju krajeva, povratak u budućnost oduvek je bio mnogo bolja ideja od povratka u prošlost“, rekla je Arbur, napravivši jasnu aluziju na njegovu najpoznatiju filmsku ulogu.

Od 2010. nosilac Ordena Kanade

Majkl Džej Foks bio je među 51 osobom koje su ove godine odlikovane ili unapređene u viši rang Ordena Kanade. Prvi put je postao oficir Ordena Kanade 2010. godine, a novo priznanje predstavlja krunu višedecenijskog rada na podizanju svesti o Parkinsonovoj bolesti i pomoći obolelima. Foksu je bolest dijagnostikovana 1998. godine, kada je imao svega 29 godina.

1/5 Vidi galeriju MAJKL DŽEJ FOKS DOBIO NAJVEĆE CIVILNO PRIZNANJE KANADE ZA BORBU PROTIV PARKINSONOVE BOLESTI Foto: Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia

Osnovao fondaciju koja je prikupila milijarde za istraživanja

Dve godine nakon što mu je postavljena dijagnoza, glumac je osnovao sopstvenu fondaciju posvećenu podršci istraživanjima Parkinsonove bolesti. Fondacija je tokom godina pomogla da se obezbedi više od tri milijarde dolara za istraživanja.

Foks je svojim javnim nastupima i otvorenim govorom o životu sa bolešću postao jedan od najpoznatijih zagovornika osoba koje se bore sa Parkinsonovom bolešću širom sveta.

Glumac je nedavno dobio još jedno značajno priznanje. Na prošlomesečnoj ceremoniji dodele nagrada Emi uručena mu je Humanitarna nagrada Bob Hope, čime je njegov dugogodišnji humanitarni rad dobio još jedno veliko priznanje.

Foto: Rob Latour / Shutterstock Editorial / Profimedia

Za Foksa je tako ova godina donela još jedan važan trenutak u višedecenjskoj borbi da se pronađu bolji načini za lečenje Parkinsonove bolesti i poboljša život ljudi koji se sa njom suočavaju.