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Rok pevačica i dugogodišnja članica žirija muzičkog takmičenja Canadian Idol, Sas Džordan, preminula je u 63. godini.

Vest o njenoj smrti potvrdila je porodica putem Instagrama, navodeći da je muzičarka „mirno prešla na drugu stranu“ u četvrtak, 2. oktobra, okružena najbližima.

„Ona zauvek ostaje u našim srcima, neponovljiva sila prirode. Nezamenljivo biće svetlosti i radosti“, navela je porodica uz fotografiju Džordanove kako grli mačku.

Muzikom počela da se bavi još kao tinejdžerka

Sas Džordan rođena je u Engleskoj, kao ćerka profesora francuske književnosti i balerine. Kada je imala tri godine, porodica se preselila u Montreal.

Još kao tinejdžerka počela je da svira gitaru sa prijateljima u Vestmaunt parku, a do 16. godine već je nastupala kao pevačica bendova po klubovima u centru Montreala.

Njena karijera trajala je više od četiri decenije, tokom kojih je postala jedan od najprepoznatljivijih glasova kanadskog roka. Istovremeno je pomogla da se ženama otvore vrata u muzičkom žanru kojim su dugo dominirali muškarci.

„Dala je kanadskom roku jedan od njegovih najprepoznatljivijih glasova, izborila prostor za žene u žanru kojim su dugo dominirali muškarci i otvorila vrata mladim muzičarima koji su prošli kroz njen bend“, rekao je njen dugogodišnji portparol Erik Alper.

Prvi veliki uspeh doneo joj je hit „Tell Somebody“

Dve godine nakon što je započela diskografsku karijeru kao jedan od glavnih vokala na pesmi „Come On (Baby Tonight)“ sa albuma Mauve grupe Bündock, Džordan je objavila svoj prvi solo album Tell Somebody.

Istoimena pesma dospela je do 11. mesta na kanadskoj muzičkoj listi, a naredne godine osvojila je nagradu Juno za najperspektivniju žensku vokalistkinju.

Kasnije je bila nominovana i za najbolju žensku vokalistkinju, i to 1990, 1993. i 1995. godine.

Nastupala uz najveće rok bendove

Tokom višedecenijske karijere, Džordan je nastupala i na turnejama sa nekim od najvećih imena svetske rok scene, među kojima su Aerosmith, The Rolling Stones, AC/DC i Van Halen.

Njen portparol Erik Alper opisao ju je kao „ženu čija su velikodušnost i energija dotakle svakoga ko je sa njom delio binu, studio ili kuhinjski sto“.

„Bila je jedna od najsmešnijih i najprostijih osoba koje sam ikada upoznao i obožavao sam svaki trenutak dok sam je slušao kako govori“, rekao je Alper za CTV News nakon njene smrti.

Dodao je da je Džordan još veoma rano znala šta želi da radi.

„Tačno je znala šta želi da radi još od najranijih godina. Nikada to nije uzimala zdravo za gotovo i uspela je da živi svoj san“, rekao je.

Šest sezona bila u žiriju „Canadian Idol“

Godine 2003. pridružila se takmičenju Canadian Idol kao članica žirija i ostala u emisiji tokom svih šest sezona.

Na taj način postala je poznata i publici koja možda nije pratila njenu višedecenijsku muzičku karijeru.

Nekoliko meseci pre smrti otkazala nastupe

Samo tri meseca pre smrti, Džordan je otkazala sve nastupe do kraja godine zbog, kako je njen tim saopštio, „ozbiljnog zdravstvenog stanja“.

Njen poslednji nastup održan je u julu na festivalu Peterborough Musicfest.

Detalji o njenoj bolesti nisu objavljeni. Sas Džordan iza sebe je ostavila supruga Dereka Šarpa, ćerku Stelu Džordan-Šarp, pastorku Brijan Šarp i brata Danijela Džordana.

Porodica je zamolila javnost i obožavaoce za privatnost dok tuguju zbog njenog gubitka, ali je istovremeno zahvalila fanovima širom sveta na ljubavi i muzici koju su tokom njenog života delili sa Sas.

„Porodica zahvaljuje fanovima širom sveta na ljubavi i muzici koju su delili sa Sas tokom njenog izuzetnog života“, saopštio je njen portparol.