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Loren Sančez objavila je zagonetnu poruku o "ogorčenim ljudima" nakon što se na društvenim mrežama našla na meti kritika zbog haljine koju je nosila na državnoj večeri u Beloj kući.

Supruga osnivača Amazona, Džefa Bezosa, na Instagram storiju je podelila citat: "Neki ljudi su zli i ogorčeni jer su imali teško detinjstvo. Neki ljudi su ljubazni i brižni iz istog razloga. Vaš izbor. Razmislite o tome. Vaš izbor." Nije objasnila na koga se poruka odnosi, ali ju je objavila ubrzo nakon što su se pojavile brojne negativne reakcije na njen izgled.

Foto: Printscreen/ Instagram/ laurensanchezbezos

Haljina izazvala raspravu

Sančez (56) je na svečanu večeru u Beloj kući stigla 24. septembra sa suprugom Džefom Bezosom. Događaj je organizovao Donald Tramp u čast kineskog predsednika Sija Đinpinga.

Za tu priliku je odabrala pripijenu crnu haljinu Aleksandra Mekvina, otvorenih ramena i vrlo dubokog dekoltea. Kombinaciju je dodatno naglasila velikom dijamantnom ogrlicom i visećim minđušama, dok je Bezos nosio klasično crno odelo.

Foto: Bailey/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njeno izdanje nekima se svidelo, ali deo korisnika smatrao je da je takva haljina neprikladna za državnu večeru. "Novac ne kupuje ukus. Oblači se užasno. Baš neprikladno", napisao je jedan korisnik.

Pažnju privukla i ogrlica

Rasprava se nastavila i nakon večere, a deo korisnika počeo je da komentariše koliko vrede njena haljina i nakit. Model Aleksandra Mekvina sličan onome koji je nosila Sančez na internetu se prodaje za 6.190 dolara (oko 5.280 evra), ali nije poznato koliko je ona platila svoju haljinu.

U galeriji pogledajte fotografije Loren Sančez s inauguracije Donalda Trampa u stajlingu koji je bio problematičan:

1/17 Vidi galeriju Loren Sančez i Džef Bezos Foto: EPA Kenny Holston Pool, EPA Shawn Thew Pool, EPA Saul Loeb Pool

Još veću pažnju privukla je ogrlica. Procenjeno je da bi njezina vrednost mogla da dosegne oko 10 miliona dolara (oko 8,55 miliona evra). "Čini se da je reč o postupno nanizanim dijamantima smaragdnog reza čija se težina procenjuje na 3 do 5 karata po kamenu, uz veliki centralni dijamant smaragdnog reza koji verovatno ima između 15 i 20 karata", izjavila je Ešli Bergman.

Svi su pričali o njenoj haljini

Na večeri se okupio niz poznatih političkih i poslovnih imena, uključujući čelnike velikih tehnoloških kompanija, te Ilona Maska. Ipak, nakon događaja najviše pažnje na društvenim mrežama privukla je upravo Sančez i njen odabir odeće.

Ovo nije prvi put da je njen modni izbor izazvao raspravu na političkom događaju. Na Trampovoj inauguraciji u januaru 2025. godine ispod kaputa je pokazala belo odelo s pantalonama i čipkastim brushalterom, što je takođe izazvalo podeljene reakcije javnosti.

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