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Evrovizija dobija novo poglavlje, ovog puta u Aziji. Prvo izdanje takmičenja „Eurovision Song Contest Asia“ biće održano 14. novembra u Bangkoku, a na velikoj sceni predstaviće se izvođači iz 11 zemalja. Biće to prvi put da se čuveni evrovizijski format u ovoj formi seli na azijski kontinent, i to u godini u kojoj evropsko takmičenje obeležava 70 godina postojanja.

Veliko finale biće održano u prostoru One Bangkok Forum, dok će organizaciju, uz Evropsku radiodifuznu uniju, voditi tajlandski Kanal 3 i kompanija Voxovation. Takmičenje će moći da se prati i preko zvaničnog Jutjub kanala Evrovizije, što znači da će publika širom sveta imati priliku da prati prvo azijsko izdanje uživo.

Foto: Timon Schneider / Zuma Press / Profimedia

Jedanaest zemalja ulazi u trku za pobedu

Na prvom „Eurovision Song Contest Asia“ učestvovaće Južna Koreja, Tajland, Malezija, Filipini, Vijetnam, Bangladeš, Butan, Kambodža, Laos, Mongolija i Nepal. Deo zemalja već je izabrao svoje predstavnike, dok druge tek završavaju nacionalne izbore pred veliko finale u Bangkoku.

Format će u velikoj meri podsećati na evropsku Evroviziju, uz nacionalne izbore, veliko finale i glasanje publike. Organizatori su otvorili glasanje i za gledaoce izvan zemalja učesnica tokom nacionalnih selekcija, čime žele da od samog početka naprave takmičenje sa međunarodnom publikom.

Bangkok postaje centar novog evrovizijskog projekta

Foto: Fabrizio Troiani / Alamy / Profimedia

Izbor Bangkoka za domaćina prvog izdanja nije slučajan. Tajland će osim organizacije velikog finala imati i svog predstavnika, a zemlju će predstavljati duo MANG x DAOU sa pesmom „Aroma“. Maleziju će predstavljati Aina Abdul, Južnu Koreju JUNHEE, dok će Filipine braniti CARMELLE. Svoja imena već su dobili i predstavnici Butana, Laosa, Bangladeša i Vijetnama, dok se u pojedinim zemljama izbori još održavaju.

Organizatori azijsko izdanje vide kao nastavak širenja evrovizijskog brenda van evropskih granica. Sama Evrovizija već godinama ima publiku daleko izvan Evrope, a podaci za 2026. pokazuju da su gledaoci glasali iz čak 148 zemalja i teritorija. Upravo zato Azija predstavlja logičan sledeći korak za format koji već odavno prevazilazi granice evropskog televizijskog tržišta.

Dok Azija dobija Evroviziju, evropsko takmičenje ulazi u turbulentnu sezonu

Vest o pokretanju azijske Evrovizije stiže u trenutku kada se već uveliko govori o sledećem evropskom izdanju, koje će 2027. biti održano u Burgasu u Bugarskoj. Veliko finale zakazano je za 15. maj, dok će polufinalne večeri biti održane 11. i 13. maja u Areni Burgas. Bugarska je domaćinstvo dobila nakon pobede DARE na Evroviziji 2026. u Beču.

Foto: Thomas Ramstorfer / APA / Profimedia

Istovremeno, pitanje učešća pojedinih zemalja ponovo je otvorilo političke podele oko takmičenja. Irski javni servis RTÉ već je potvrdio da zemlja drugu godinu zaredom neće učestvovati na Evroviziji, niti će prenositi takmičenje, navodeći kao razlog nastavak učešća Izraela i humanitarnu situaciju u Gazi.

Španija takođe razmatra ostanak van takmičenja, dok konačan spisak učesnika za 2027. još nije objavljen. Zato će naredni meseci, paralelno sa pripremama za Burgas, pokazati kako će izgledati evropska Evrovizija u sezoni u kojoj njen format istovremeno dobija potpuno novo izdanje na drugom kraju sveta.

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