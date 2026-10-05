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Novi film Toma Kruza, "Digger", doživeo je debakl na svetskim bioskopskim blagajnama tokom prvog vikenda prikazivanja, uprkos višemesečnoj promociji. Satira reditelja Alehandra G. Injaritua, koja nije naišla na odobravanje kritike, zaradila je samo 8 miliona dolara u američkim bioskopima i 12 miliona na 74 strana tržišta.

Produkcija filma koštala je najmanje 125 miliona dolara, a neki izvori navode da se budžet približio iznosu od 160 miliona. Tome treba dodati i troškove marketinga, procenjene na dodatnih 100 miliona dolara. Film stoga u bioskopima mora da zaradi oko 350 miliona dolara samo da bi pokrio troškove. Stručnjaci iz filmske industrije predviđaju gubitak od čak 150 miliona dolara, što bi "Digger" svrstalo među najveće promašaje u 45-godišnjoj karijeri Toma Kruza.

Njegov politički triler "Jaganjci i lavovi" iz 2007. takođe je bio komercijalni neuspeh, ali je snimljen s budžetom od samo 35 miliona dolara. Deset godina kasnije, Kruzov pokušaj oživljavanja franšize "Mumija" završio se s gubitkom od 95 miliona dolara.

Za razliku od "Diggera", na vrh lestvice gledanosti zaseo je horor triler "Verity", snimljen prema romanu Kolin Huver, s En Hatavej i Dakotom Džonson u glavnim ulogama. Film je u prvom vikendu zaradio 32,6 miliona dolara.

Uprkos Kruzovoj intenzivnoj promociji, koja je uključivala njegov prvi intervju za časopis nakon dugo godina, brojna televizijska gostovanja i londonsku premijeru s princem i princezom od Velsa, prošlonedeljne recenzije nagovestile su neuspeh.

Tom Kruz u filmu Digger Foto: Warner Bros. / Ferrari / Profimedia

Ova visokobudžetna crna komedija bila je zamišljena kao jedan od glavnih kandidata za filmske nagrade.Kruz je prošao dramatičnu fizičku transformaciju kako bi utelovio ekscentričnog naftnog tajkuna Digera Rokvela koji slučajno izazove ekološku katastrofu. U filmu reditelja Alehandra Gonzaleza Injaritua, Džon Gudman glumi diktatorskog američkog predsednika.

Podeljene reakcije kritike

Recenzije su izrazito podeljene, ali deo kritičara je pohvalio Kruzov odvažan iskorak izvan akcionog žanra. Brajan Vajner iz Daily Maila filmu je dao četiri zvezdice. "Ovo je hrabar i često briljantan film. Nagađanja o nominacijama za Oskara za Injaritua, Kruza i Gudmana su zaslužena", napisao je.

Tom Kruz u filmu Digger Foto: Warner Bros. / Ferrari / Profimedia

Slično misli i Nikolas Barber s BBC-ja. "Nisam mogao da prestanem da se smejem grandioznosti njegove izvedbe, uverljivosti mračne ekološke poruke scenarija i Injarituovom energičnom stilu", navodi Barber.

Robi Kolin iz Telegrapha nazvao je film "najluđim filmom godine" i dodao: "Pravi je užitak gledati kako Injaritu i Kruz to raspravljaju s toliko lepote, odvažnosti i rastrošnosti". Ejmi Nikolson iz Los Angeles Timesa istakla je glumački rizik: "Kruz je visio s litica i nebodera, ali uloga naftnog magnata mu je najrizičnija u poslednjih nekoliko decenija".

Foto: Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

S druge strane, mnogi su film ocenili pretencioznim i promašenim. Piter Bredšo iz Guardiana dao je filmu dve zvezdice i zaključio: "Ovde ima nečeg površnog i prenaglašenog. Ovaj film se zakopao u postmodernu rupu". Kevin Mejer iz Timesa bio je još oštriji s jednom zvezdicom. "Kruz je, umesto toga, u nezavidnoj poziciji jer je istovremeno jedini adut filma i njegova fatalna greška", smatra Mejer.

Oven Glajberman iz Varietyja piše da se film neće povezati s publikom "jer je previše pun sebe i opterećen svojom važnošću". Dejvid Runi iz Hollywood Reportera uporedio je film s kolosalnim promašajima poput "Babilona" i "Amsterdama", nazvavši ga "prenaduvanim filmom reditelja koji su toliko opijeni sopstvenom reputacijom da su zaboravili na publiku".

Tom Kruz na Governors Awards 2025 – govori posle dobijanja Počasnog Oskara Foto: AMPAS / Avalon / Profimedia

U recenziji s dve zvezdice, Oli Ričards iz Empirea piše: "'Digger' je bombastičan i naporan... Kruz izlazi kao pobednik jer nas podseća koliko može da budete očaravajuć kao glumac. Taj veliki rizik je za pohvalu. Šteta što film ne nudi više zauzvrat". Vilijam Bibijani za The Wrap bio je najdirektniji: "'Digger' je ono što dobijete kada najgorem skeču iz emisije 'Saturday Night Live' date neobjašnjivo veliki budžet i deluzije o veličini".

Ovo je jedan od retkih filmova u poslednje tri decenije u kojima je Kruz glumio s ciljem osvajanja nagrada. Režirao ga je četvorostruki dobitnik Oskara Injaritu, poznat po svojim kompleksnim i vizualno upečatljivim ostvarenjima.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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