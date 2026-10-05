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Majkl Daglas u novom intervjuu govorio je o svojim predstojećim memoarima "One Helluva Ride", ali i o dugogodišnjim glasinama koje prate njegov ljubavni život. Glumac je odbacio tvrdnje da je bio zavisan od seksa i poručio da njegova knjiga nije "prepuna seksa".

Pogledajte fotografije Majkla Daglasa:

1/6 Vidi galeriju Majkl Daglas Foto: NORTH-SUNSET / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Cobra Team / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, Justin Ng /Landmark Media / Newscom / Profimedia

U razgovoru je otkrio da u memoarima piše o nekoliko žena sa kojima je bio pre nego što je započeo ozbiljnu vezu sa sadašnjom suprugom Ketrin Zitom Džouns.

"Nije to bilo tako"

Novinar je spomenuo da se Daglas u knjizi priseća prekida sa "pet žena" pre početka veze sa Zitom Džouns. Glumac ga je odmah ispravio: "Ne, ne, nije to bilo tako." Objasnio je da je situacija izgledala nešto drugačije: "Ketrin je rekla da želi monogamnu vezu ako ćemo nastaviti. Zato sam te večeri pozvao nekoliko osoba sa kojima sam se viđao i to je bilo to."

Prema opisu intervjua, novinar je nakon njegovog odgovora primetio tišinu i izraz lica koji je sugerisao da je Daglas smatrao kako je upravo razjasnio čitavu priču.

"Zašto su Britanci opsednuti seksom?"

Daglas (82) odbacio je i predrasudu da je tokom života bio sa velikim brojem žena. Rekao je da na svoju prošlost ne gleda na taj način. "Ne, ne ja. Bio sam zdrav proizvod šezdesetih", rekao je oskarovac. Potom se zapitao zašto se upravo britanski mediji toliko zanimaju za njegov seksualni život: "Zanima me zašto su, od svih zemalja i svih medija sa kojima razgovaram, Britanci toliko opsednuti seksom?"

Majkl Daglas i Ketlin Tarner Foto: Twentieth Century Fox Film Corpo / Christophel Collection / Profimedia

Glumac se dotakao i stare priče prema kojoj je devedesetih godina išao na odvikavanje zbog navodne zavisnosti od seksa. Tu tvrdnju je ponovo odlučno odbacio: "Urednik jednog britanskog tabloida izmislio je tu priču i evo nas, zahvaljujući njemu, o tome razgovaramo u mojoj 82. godini. To se događa sa tabloidima i, iako neću kriviti samo vašu zemlju, verovatno ste po tome poznatiji od većine. To nije bila istina," izjavio je Daglas.

Priznanje o aferi sa Ketlin Tarner

Iako tvrdi da nikada nije bio zavisan od seksa, Daglas u memoarima ipak otkriva detalje jedne davne romanse. Piše o aferi sa Ketlin Tarner, koleginicom iz filma "Lov na zeleni dijamant", koju su, prema njegovim rečima, uspeli da drže u tajnosti čak 40 godina.

Njihov odnos započeo je tokom snimanja filma 1984. godine, a Daglas ga je opisao kao "čaroliju" i nešto više od "prolazne afere". Tarnerova (72) u petak je odbacila "dramu" koja se stvorila oko njihove nekadašnje romanse. Afera se dogodila dok je Daglas još bio u braku sa Dijandrom Luker, iako su tada već živeli odvojeno. Njihov razvod je zvanično okončan 2000. godine.

Pogledajte u galeriji fotografije Majkla Daglasa i Ketrin Zitom Džouns:

1/8 Vidi galeriju Ketrin Zita Džons i Majkl Daglas Foto: kolbert-press/Christian Kolbert / imago sportfotodienst / Profimedia, Ron Wolfson, 1992 All Rights Reserved / Everett / Profimedia, Fotosports/Photoshot / Avalon / Profimedia

Osvrnuo se i na brak sa Ketrin

Daglas i Ketrin Zita Džouns venčali su se 2000. godine, a glumac je u intervjuu govorio i o njihovom kratkom razdvajanju 2013. godine. Nije mu se dopalo kada je novinar njihov ponovni početak opisao kao situaciju u kojoj je on "ponovo osvojio" suprugu: "Bilo je to obostrano... Znate, imali smo problema, ali je mnogo volim. Ipak smo zajedno 25 godina", odgovorio je.

Na kraju je novinaru poručio: "Ne znam kakav je vaš bračni status, ali brak zahteva mnogo truda. Dobro smo, u dobroj smo formi. To je sve što mogu da kažem."

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