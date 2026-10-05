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Glumica Anica Lazić, javnosti poznata i kao tri decenije i devet godina mlađa izabranica proslavljenog dramskog umetnika Lazara Ristovskog, objavila je na svojoj društvenoj mreži Instagram kadrove iz opuštenog izlaska. Na fotografiji nastaloj tokom gradske šetnje, Anica pozira u društvu majke i sestre, uz kratak propratni komentar: "Sa mamom i sestrom u šopingu".

Anica Lazić sa majkom i sestrom Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicristovski

Sve tri dame, sa osmesima i osvežavajućim napicima u rukama, prikazale su izuzetnu bliskost, dok su pratioci u komentarima ubrzo uočili veliku fizičku sličnost i privlačan izgled članica ove porodice. Ovom objavom Anica je još jednom stavila do znanja koliko vrednuje porodične relacije i zajedničke momente sa najmilijima. Takođe, njena sestra Vanja nedavno je ostvarila značajan akademski uspeh stekavši master diplomu na Fakultetu organizacionih nauka, čime se pohvalila na ličnom nalogu na društvenim mrežama.

Odnos sa Lazarom Ristovskim

Lazar Ristovski i Anica Lazić nedavno su krunisali svoju vezu brakom. Svoju romansu u početku su čuvali van domašaja javnosti blizu godinu dana, a zbližili su se nakon glumčevog razvoda od dugogodišnje supruge Danice Ristovski, sa kojom ima dva sina.

Pogledajte fotografije sa venčanja Lazara Ristovskog i Anice Lazić:

1/7 Vidi galeriju Lazar Ristovski i Anica lazić Ristovski venčali su se na intimnoj ceremoniji Foto: Mrdja Lovers Studio/Mrdja Lovers STUDIO ©2022

Iako njihova relacija od samog početka privlači veliku pažnju medija, bračni partneri ističu da funkcionišu u potpunoj harmoniji, ne obazirući se na generacijsku razliku. Anica je ranije opisala kako je izgledao sam početak poznanstva sa četiri decenije starijim glumcem.

"Lazar i ja smo se upoznali bez ikakvog posrednika, tu je posrednik jedino bio Bog. Mi smo se sreli u Beogradu, pogledali nekoliko sekundi, a onda smo se zagrlili. Nakon tog zagrljaja smo seli i pričali satima. Mene kada pitaju od kada smo zajedno, ja kažem od prvog puta kada smo se pogledali. Mi smo imali razgovore na temu da li treba da izađemo u javnost i da kažemo da smo zajedno. Dogovorili smo se da treba mi da saopštimo, Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način", ispričala je glumica.

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