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Muzička zajednica oprašta se od kanadske rok pevačice Sas Džordan, koja je preminula u 64. godini u okruženju najuže porodice. Iako zvanični uzrok smrti nije obelodanjen, poznato je da je umetnica samo mesec dana ranije bila primorana da otkaže celokupnu turneju i sve zakazane koncerte do kraja godine usled naglog pogoršanja zdravstvenog stanja.

Porodica se od pevačice oprostila emotivnom porukom, opisujući je kao nezaustavljivu energiju i osobu koja je zračila svetlošću i optimizmom. Njeno svedočanstvo i stvaralaštvo ostavljaju neizbrisiv trag u istoriji rokenrola, dok se brojne kolege i obožavaoci opraštaju od umetnice koja je obeležila čitavu jednu epohu.

Pogledajte fotografije Sas Džordan:

1/5 Vidi galeriju Sas Džordan Foto: Ron Lyon / Zuma Press / Profimedia, KEVIN FRAYER / PA Images / Profimedia

Od uličnih svirki do svetske slave

Umetnica je rođena pod imenom Sara Džordan krajem decembra u engleskom gradu Birmingemu, ali se već u trećoj godini života sa porodicom preselila u Kanadu, koja postaje njen pravi dom. Odrasla je u Monrealu u intelektualnom okruženju, uz majku nekadašnju balerinu i oca profesora francuske književnosti.

Ljubav prema muzici iskazala je u ranim tinejdžerskim danima, kada je sa 16 godina počela da svira gitaru sa društvom po gradskim parkovima, da bi ubrzo postala vodeći vokal u klubovima širom Monreala. Veliki proboj na muzičkoj sceni ostvarila je krajem osamdesetih godina izdavanjem debitantskog solo albuma, koji joj je doneo prestižno kanadsko priznanje Džuno u kategoriji najperspektivnijeg ženskog vokala.

Sas Džordan Foto: Ron Lyon / Zuma Press / Profimedia

Njen prepoznatljiv, hrapav i snažan glas, koji je gradila pune četiri decenije, osvojio je publika širom planete. Vrhunac komercijalnog uspeha dostigla je početkom devedesetih zahvaljujući hitu "Make You a Believer", kada ju je prestižni magazin Bilbord proglasio za najbolju žensku rok izvođačicu godine. U tom periodu nastupala je na velikim turnejama uz svetske gigante kao što su Erosmit, Rolingstonsi, Van Hejlen i AC/DC.

Uloga mentora

Pored bogate kantautorske karijere, Sas Džordan bila je poznata po nesebičnom pružanju prilika mladim muzičarima. U njenom pratećem sastavu svoju profesionalnu karijeru započeo je tada 22-godišnji bubnjar Tejlor Hokins, koji je kasnije postao član planetarno popularnog benda Fu fajters. Hokins je do kraja života isticao da ga je upravo Sas naučila zakonitostima funkcionisanja rok benda i isplatila mu prvi profesionalni honorar.

Dve decenije kasnije, lider grupe Fu fajters Dejv Grol javno je na nastupu u Torontu priznao da Hokins bez njenog uticaja verovatno nikada ne bi postao deo njihovog tima. Šira javnost je pamti i po višegodišnjem angažmanu u žiriju muzičkog takmičenja Kanadski idol, gde je tokom šest sezona bila jedina žena u stručnom sastavu, pružajući podršku i savete mladim izvođačima.

Sas Džordan Foto: Ron Lyon / Zuma Press / Profimedia

Stvaralaštvo sa suprugom

U kasnijim godinama stvaralačkog rada, Sas se posvetila bluz zvuku u bliskoj saradnji sa svojim suprugom Derekom Šarpom, objavivši dva izuzetno prihvaćena albuma koji su ostvarili visoke plasmane na muzičkim listama. Iza sebe je ostavila supruga Dereka Šarpa, ćerku Stelu, poćerku Brijan i brata Danijela.

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