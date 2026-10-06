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Dženifer Lopez ponovo je privukla pažnju tokom Nedelje mode u Milanu, ali ovog puta nije njen stajling bio jedina tema. Pratioci su na društvenim mrežama posebno primetili njenog telohranitelja koji se pojavio na nekoliko fotografija s večeri brenda Dolce & Gabbana.

Sve se dogodilo 24. septembra, kada je pevačica stigla na zabavu u Milanu. Na fotografijama koje je objavila na društvenim mrežama vidi se kako joj telohranitelj pomaže pri izlasku iz automobila i prati je kroz gužvu.

Foto: affinitypicture / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Lopez je nosila crnu čipku i krzneni kaput, a kombinaciju je upotpunila smaragdnozelenim nakitom. Njen telohranitelj je sve vreme bio uz nju, a na jednoj fotografiji drži malu svetiljku kako bi joj osvetlio put kroz mnoštvo fotografa.

Obožavatelji se prisetili "Telohranitelja"

Njegova pažnja prema pevačici odmah je privukla komentare. Deo pratilaca je u njihovim interakcijama video gotovo filmsku atmosferu, pa su ih uporedili s filmom "Telohranitelj" iz 1992. godine, u kom su glumili Vitni Hjuston i Kevin Kostner.

"Telohranitelj, verzija 2026", napisao je jedan pratilac. "Svi smo maštali o romansi između tebe i tvog telohranitelja, a onda objaviš fotku na kojoj se čini da bi to stvarno moglo da se dogodi", dodao je drugi.

Neki su otišli još korak dalje pa su joj poručili: "Udaj se za njega!","Čovek tvog života stoji odmah pored tebe" i "Džej Lo, čekamo da se ova priča ostvari".

Foto: Marco/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Bilo je, naravno, i mnogo komentara koji nisu imali romantičnu konotaciju. "Volim da te vidim ovako srećnu", "Tako se dobro brine o tebi" i "Podseća na film Telohranitelj" neki su od komentara pratilaca.

Njegov posao je da bude uz nju

Uprkos maštanjima pratilaca, njihova interakcija sama po sebi ne upućuje na romantičan odnos. Telohranitelj je uz Lopez kako bi brinuo o njenoj bezbednosti i pomogao joj da prolazi kroz gužve i javne događaje.

Foto: Poitout Florian/ABACA / Abaca Press / Profimedia

S pevačicom se pojavljuje na modnim revijama, filmskim premijerama i drugim događajima, ali i u situacijama kada želi da zadrži što više privatnosti.

Njegov posao podrazumeva i sasvim praktične stvari, poput otvaranja vrata automobila, pomaganja pri izlasku i obezbeđivanja prolaza kroz gužvu. Upravo su takvi trenuci sada privukli više pažnje nego inače.

Video: Trening Dženifer Lopez