Slušaj vest

Glumačka legenda Anđelina Džoli (51) ima sve manje razloga da ostane u Los Anđelesu. Oskarovka je prodala svoju luksuznu vilu za 24,75 miliona dolara, a kupac nije neki nepoznati bogataš. Kuću je kupila druga legenda - pevačica Madona (68).

Prostrano imanje nalazi se u zatvorenoj rezidencijalnoj zajednici Laughlin Park, koja ima dva bezbednosna ulaza i prostire se na oko 2,1 hektar. Glavna kuća ima oko 11.000 kvadratnih metara i nudi šest spavaćih soba i deset kupatila. Pored glavne rezidencije, na imanju se nalazi i zasebna kuća za goste, kućica pored bazena, teretana, čajna kućica i odvojena garaža.

U galeriji pogledajte kako izgleda imanje koje je Anđelina Džoli prodala Madoni za 24,75 miliona dolara:

1/14 Vidi galeriju Vila koju je Anđelina Džoli prodala Madoni Foto: HILTON & HYLAND/TNI PRESS LTD / TwoPointO Media / Profimedia

Glavna spavaća soba ima sopstveni dnevni boravak, mermerni kamin, kupatilo u stilu luksuznog velnesa i garderober po meri. Francuska vrata vode direktno na terasu, što sobi daje dodatni šarm.

Na imanju se nalazi i privatna biblioteka i klimatizovani vinski podrum. Biblioteka ima mahagonijsku oblogu i ugrađene police od poda do plafona. Kuhinja kombinuje moderne uređaje sa mermernim radnim površinama i staklenom trpezarijom sa pogledom na baštu.

Foto: youtube/MTV

Džoli je nekretninu kupila 2017. godine za 24,5 miliona dolara. Uselila se u bivšu kuću slavnog režisera Sesila B. Demila ubrzo nakon rastanka od Breda Pita (62). Ipak, glumica je već 2024. priznala da ne planira zauvek da živi u Los Anđelesu.

"Odrasla sam u ovom gradu. Ovde sam jer moram zbog razvoda, ali čim moja deca napune 18 godina, moći ću da odem", rekla je tada. Danas su sva njena deca, kojih ima šestoro, odrasla, pa joj ništa ne stoji na putu da započne novu životnu fazu negde drugde.

Foto: BJJ / Backgrid USA / Profimedia

Jedno od mesta koja je privlače je Kambodža. Upravo odande potiče njen najstariji sin Medoks, kog je usvojila. "Tamo ću provoditi mnogo vremena i posećivati svoje članove porodice gde god da su u svetu", izjavila je Džoli.

Video: Madona pokazala lice bez filtera