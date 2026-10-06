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Glumica Hale Beri odgovorila je na tvrdnje bivšeg supruga Olivijea Martineza da je bila nasilna prema njihovom 13-godišnjem sinu, navodeći u sudskim dokumentima da je i sama žrtva nasilja u porodici.

Martinez je prošle nedelje podneo zahtev za isključivo starateljstvo nad njihovim sinom Maseom, tvrdeći da ga je Beri, koja ima 60 godina, „fizički zlostavljala“ u incidentu koji se dogodio u subotu, 26. septembra. Takođe je naveo da je bilo i „drugih slučajeva zlostavljanja“ tokom prethodnih godina.

Hale Beri uživa na Maldivima Foto: printscreen/instagram/halleberry

Sud Martinezu izdao privremenu zabranu

U četvrtak, 1. oktobra, Martinez, koji takođe ima 60 godina, dobio je privremenu meru zabrane prilaska protiv glumice, čime je privremeno izmenjen njihov postojeći dogovor o starateljstvu.

Beri je nakon toga zatražila od suda da vrati njihov dogovor o ravnopravnom, 50/50 starateljstvu, koji je uveden u avgustu 2023. godine, kada je njihov razvod i zvanično okončan.

U izjavi koju je podnela u ponedeljak, 5. oktobra, a do koje je došao magazin PEOPLE, Beri je navela:

„Nikada nisam fizički, emocionalno niti na bilo koji drugi način zlostavljala Masea. Ja sam žrtva nasilja u porodici i pomažem žrtvama nasilja u porodici.“

Dodala je:

„Nisam počinilac nasilja. Nikada ne bih povredila naše dete.“

Foto: MARK DAVIS / Getty images / Profimedia

Beri je ranije govorila da je kao dete doživela nasilje u porodici, kao i da je bila žrtva nasilja od strane bivšeg partnera u odraslom dobu. Međutim, nikada javno nije otkrila njihov identitet.

Glumica, poznata po filmu „Monster's Ball“, osporila je i Martinezovu verziju događaja od 26. septembra.

On je tvrdio da se Beri naljutila na njihovog sina, koji je tada imao 12 godina i koji je 13. rođendan proslavio u ponedeljak, dok je igrao igricu u virtuelnoj realnosti. Prema njegovim tvrdnjama, glumica je tada sinu stavila ruku oko vrata i počela da ga davi.

Beri je to negirala i sudu dostavila video-snimak za koji tvrdi da „direktno protivreči“ njegovoj verziji događaja, kao i prepisku između njih.

„Moje poruke Olivijeu odražavaju moju uznemirenost nakon što je Maseo postao fizički agresivan prema meni, a ne bilo kakvo moje fizičko ponašanje prema Maseu“, napisala je.

Sve je počelo zbog video-igrice

Beri je navela da je ušla u sinovu sobu kako bi mu rekla da je vreme da prestane da igra igricu, a zatim počela da ga snima dok je on nastavljao da igra. Kada je Maseo primetio da ga snima, zgrabio joj je telefon, nakon čega su počeli da se „razigrano koškaju“, što, kako je navela, često rade. Glumica je naglasila da nikada nije stavila ruke oko Maseovog vrata, da ga nije davila, sprečavala mu disanje niti mu govorila da „tapka“ kao znak predaje.

Ipak, priznala je da je situacija eskalirala. Kako tvrdi, njen sin se „neočekivano“ uznemirio i navodno je gurnuo, nakon čega je njen verenik Van Hant došao na sprat.

Beri tvrdi da ju je Maseo ponovo gurnuo kada je pokušala da mu uzme slušalice.

Hale Beri Foto: JP PARIENTE / Sipa Press / Profimedia

Verenik stao između njih

Van Hant je tada stao između njih, nakon čega je, prema tvrdnjama glumice, Maseo zapretio da će pozvati oca i napustiti kuću.

Beri je tada poslala poruku Martinezu, „moleći“ ga da postavi granice njihovom sinu, ali mu je dozvolila da Maseo ostatak vikenda provede kod oca.

Glumica tvrdi da na Maseovom telu i vratu, kada je otišao, nije bilo nikakvih tragova, kao i da nije tačna Martinezova tvrdnja da mu se izvinila zbog toga što ga je povredila.

„Rekla sam Olivijeu da se osećam ’užasno zbog onoga što se dogodilo’, što je bilo istinito“, napisala je Beri i objasnila da je bila „uznemirena“ jer se njihovo zajedničko veče završilo sukobom.

Spor oko starateljstva i sinovljevih potreba

Beri je navela da Martinez narednih dana nije izneo nikakve optužbe za zlostavljanje, čak ni kada su oboje bili prisutni na sastanku u Maseovoj školi u sredu, 30. septembra.

Dodala je da je delovao „opušteno“ tokom izmenjenog režima viđanja naredne nedelje, kada su proslavljali njegov 13. rođendan. Glumica se usprotivila tome da Martinez dobije primarno starateljstvo, tvrdeći da on nije sposoban za „vođenje računa o detetu i njegovim potrebama“.

Navela je i da je Maseova škola ranije izražavala zabrinutost zbog njegovog ponašanja. Prema njenim rečima, Maseo je neurodivergentan i ima potrebe za koje mu je potrebna stručna pomoć. U ranijem podnesku Beri je navela da njen sin ume da bude „ljut i konfliktan“ kada se vrati od oca.

Foto: IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Godinama se ne slažu oko vaspitanja sina

Beri je objasnila da su se ona i Martinez i ranije sukobljavali oko preporučenih intervencija i načina brige o njihovom sinu.

Kako je navela, zalagala se za promene u njegovom tretmanu, kao i za režim starateljstva po principu nedelju dana kod jednog, pa nedelju dana kod drugog roditelja, kako bi se smanjio broj prelazaka između dva doma.

Još 2024. godine zatražila je od sudije Višeg suda da naloži Martinezu da pohađa terapiju za zajedničko roditeljstvo, optužujući ga da je „više puta“ kršio dogovore i sudske naloge. Njen zahtev tada je odbijen.

U najnovijem podnesku Beri se pozvala i na sudski nalog iz 2025. godine, kojim joj je dato pravo da ima poslednju reč u odlukama koje se tiču mentalnog zdravlja i obrazovnih potreba njihovog sina Masea. Glumica je ranije ovog meseca zatražila da ta odluka ponovo bude na snazi.